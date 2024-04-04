Kısa Sürede Dikkatleri Üzerine Çeken Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Hayranlarının İsteğini Kırmadı

İstanbul’da Toplu Taşımada Bir Kadının Fotoğraflarını Çektiği İddia Edilen Adam Yolculardan Dayak Yedi

TikTok’un Yeni Viral Akımı: Çocuklarıyla Oyun Oynayarak Bildiği Tüm Küfürleri Öğrendiler

Türk Mimarisini Görmek İçin Türkiye'ye Geldiğini Söyleyen Bir Turist Türk Mimarisi Olarak Beyleri Paylaştı

Bugün Terhis Günüydü: Bedelli Askerliğini Bitirip Vatan Borcunu Ödeyen Fenomenlerin "Döndük" Mesajları

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Bir Vatandaşın Seçim ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı: "Sen Nasıl Bana Sabrettiysen Ben de Sana Sabredeceğim"

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