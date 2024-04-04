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Kısa Sürede Dikkatleri Üzerine Çeken Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Hayranlarının İsteğini Kırmadı

Kısa Sürede Dikkatleri Üzerine Çeken Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Hayranlarının İsteğini Kırmadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 20:13

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, yayınlandığı andan itibaren çok sevildi bildiğiniz üzere. Dizi hem konusu hem oyuncuların uyumuyla kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

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Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Bahar ve Timu'un oğlu Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demirci oldu.

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Bahar ve Timu'un oğlu Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demirci oldu.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşan Demirhan Demirci, Onedio'da hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşan Demirhan Demirci, Onedio'da hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Bir takipçisinden gelen "Bize seksi bir şekilde 'akşam işin yoksa bir kahve içelim mi?' der misin?" isteğini kırmayan genç oyuncunun o anları hayranlarının beğenisini topladı.

Bir takipçisinden gelen "Bize seksi bir şekilde 'akşam işin yoksa bir kahve içelim mi?' der misin?" isteğini kırmayan genç oyuncunun o anları hayranlarının beğenisini topladı.

İşte o video;

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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