Testleri Hızlı Çözen Oğluna İnanmadı, Dayak Attı! Küçük Çocuk Yetiştirme Yurduna Yerleştirildi

Başakşehir'de bir şahıs, ders çalışırken, testleri kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğluna şiddet uyguladı. Çocuğun dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası baba gözaltına alınırken, küçük çocuğun yetiştirme yurduna gönderildiği öğrenildi.
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Başakşehir'de hızlı test çözdüğüne inanmadığı oğlunu döven babanın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
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Olay sonrası eve giden polis ekipleri babayı gözaltına alırken, küçük çocuğun ise yetiştirme yurduna yerleştirildiği öğrenildi.
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