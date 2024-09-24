Testleri Hızlı Çözen Oğluna İnanmadı, Dayak Attı! Küçük Çocuk Yetiştirme Yurduna Yerleştirildi

Antakyalı Depremzedenin, Murat Kurum'a İsyanı Yeniden Gündem Oldu! "50 Milyon Dolarıma Devlet El Koydu"

Ehliyeti Sistemde Görünmediği İçin 14 Bin Lira Ceza Yedi: "Benim Aldığım Maaş 10 Bin Lira, Gidip Ödeyeceğim"