Ehliyeti Sistemde Görünmediği İçin 14 Bin Lira Ceza Yedi: "Benim Aldığım Maaş 10 Bin Lira, Gidip Ödeyeceğim"

Ehliyetini yeni aldığı için sisteme girilmediğini söyleyen genç kadın yediği 14 bin liralık cezaya itiraz edeceğini söyledi. Kurumun, ehliyeti sisteme işletmemiş olabileceğini söyleyen genç, '14 bin lira ceza yedim, benim maaşım zaten 10 bin lira. Şimdi gidip bunu ödeyeceğim.' dedi.