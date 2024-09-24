Ehliyeti Sistemde Görünmediği İçin 14 Bin Lira Ceza Yedi: "Benim Aldığım Maaş 10 Bin Lira, Gidip Ödeyeceğim"

Ehliyetini yeni aldığı için sisteme girilmediğini söyleyen genç kadın yediği 14 bin liralık cezaya itiraz edeceğini söyledi. Kurumun, ehliyeti sisteme işletmemiş olabileceğini söyleyen genç, '14 bin lira ceza yedim, benim maaşım zaten 10 bin lira. Şimdi gidip bunu ödeyeceğim.' dedi.
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Trafik çevirmesinde durdurulan genç kadın, ehliyeti olmaması sebebiyle ceza yedi. Ehliyetini yeni aldığını ve henüz sisteme işlenmemiş olabileceğini söyleyen genç duruma tepki gösterdi.
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Ehliyeti aldığı kurumun ihmali olabileceğini söyleyen genç, "14 bin lira ceza yedim, benim maaşım 10 bin lira. Şimdi gidip bunu ödeyeceğim." dedi.
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