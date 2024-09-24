Bölgesel İncelme Yaptırmak İsteyenleri Uyaran Kullanıcı Güzellik Merkezlerinin Gerçeklerini Tek Tek İfşa Etti
Bölgesel İncelme Yaptırmak İsteyenleri Uyaran Kullanıcı Güzellik Merkezlerinin Gerçeklerini Tek Tek İfşa Etti
Instagram'da @skinfluense kullanıcı isimli bir fizyoterapist, çalıştığı güzellik merkezindeki bölgesel incelme uygulamalarına dair şok edici gerçekleri sosyal medyada paylaştı.
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Kadın ve erkek fark etmeden, birçok kişi bazen spor yerine bölgesel incelme cihazlarıyla zayıflamayı düşünerek güzellik merkezlerine başvuruyor.
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Ancak sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı video, bu uygulamaların ardındaki gerçekleri gözler önüne serdi.
Çalıştığı güzellik merkezindeki deneyimlerini aktaran fizyoterapist, bölgesel incelme için kullanılan cihazların etkisiz olduğunu ve uygulanan ölçümlerin yanıltıcı olduğunu iddia ederek herkesi şoke etti.
"Bu cihazların aslında çok milimetrik bir dokuda etkili olduğunu ve bölgesel incelme konusunda gerçek bir katkı sağlamadığını gördüm," diyen kullanıcı, hem cihazların etkinliği hem de güzellik merkezinde uygulanan ölçüm yöntemleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
İlk hafta eğitiminde danışanların ölçümlerinin yanlış alındığını ve bu sayede ileride daha etkileyici sonuçlar gösterilmeye çalışıldığını açıkladı. Kullanıcı, bu işlemi yaptırmak isteyenlere dikkatli olmalarını ve bu yöntemleri bir kez daha sorgulamalarını önerdi.
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İşte o video:
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