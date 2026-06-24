Tek Tek Anlattı: Krediyle Ev ve Araba Almanın Doğru Zamanı Ne Zaman?

Bir ülkede kredi çekerek ev veya araba almanın en mantıklı olduğu dönemi yakalamak istiyorsanız, bakmanız gereken tek bir gösterge vardır: Reel faizlerin negatif olduğu zamanlar. Peki, bu tam olarak ne anlama geliyor?

Diyelim ki bankadan %30 faiz oranıyla kredi kullandınız ve borçlandınız. İlk bakışta bu oran gözünüze yüksek gelebilir ve ödeyeceğiniz taksitler sizi ürkütebilir. Ancak eğer o yıl ülkedeki yıllık enflasyon %40 seviyelerindeyse, ortada çok ciddi bir finansal fırsat var demektir. Enflasyonun faiz oranından daha yüksek olduğu bu senaryoda, paranızın satın alma gücü hızla erirken sabit kalan borcunuzun da değeri aslında zamanla erir.

Kredi çektiğiniz ilk aylarda maaşınıza oranla sizi zorlayan, bütçenizi ciddi şekilde kısıtlayan o yüksek taksit tutarları, sadece birkaç ay sonra bambaşka bir boyuta geçer. Yüksek enflasyon sebebiyle maaşınıza ve piyasadaki her ürüne peş peşe zamlar gelirken, bankaya ödediğiniz taksit tutarı kuruşu kuruşuna sabit kalır. Maaşınız yükseldikçe, o zorlu taksit bütçeniz içinde neredeyse görünmez bir yük haline gelmeye başlar.

Bu mekanizma Türkiye piyasasında özellikle 2022 yılında kusursuz bir şekilde işledi. O dönem cesaret edip düşük faizle borçlanan, kredi çekerek kafasını sokacak bir ev alan, kapısına bir araba çeken ya da borsada hisse senedine yatırım yapanlar, enflasyon karşısında paralarını korumakla kalmadı; aynı zamanda tarihin en büyük varlık kazançlarından birini elde etti. Kısacası, enflasyonun faizi ezdiği dönemlerde borçlu kalmak, paranızı mevduatta tutmaktan çok daha büyük bir finansal avantaja dönüşüyor.