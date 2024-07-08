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Tavuk Diye Aldığı Civcivleri Horoz Çıktı, Rakı Masasında Dertleşti! 'Son Geceniz, Sabaha Kadar Yiyip İçeceğiz'

Tavuk Diye Aldığı Civcivleri Horoz Çıktı, Rakı Masasında Dertleşti! 'Son Geceniz, Sabaha Kadar Yiyip İçeceğiz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 16:29

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4 ay önce tavuk zannederek aldığı civcivlerin horoz çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşayan vatandaş, horozlara rakı sofrası kurdu. Müslüm Gürses dinleyerek horozlarla konuşan vatandaş, 'Son geceniz, sabaha kadar birlikte yiyip içeceğiz. Cennete gönderiyorum sizi. Darısı benim başıma.' dedi.

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Tavuk zannederek aldığı civcivlerin horoz olduğunu 4 ay sonra fark eden bir vatandaş, horozlara rakı sofrası kurdu.

Tavuk zannederek aldığı civcivlerin horoz olduğunu 4 ay sonra fark eden bir vatandaş, horozlara rakı sofrası kurdu.

Horozlara 'Sizi cennete gideceksiniz. 100 tane tavuğun arasına göndereceğim sizi. Sabaha kadar isteyen istediğini yiyip içecek.' dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu. 📹

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