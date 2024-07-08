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Yollar Yine Ringe Döndü! Otobüs Sürücüsü, TIR Şoförünü Kafa ve Yumruk Darbeleriyle Yere Düşürdü

Yollar Yine Ringe Döndü! Otobüs Sürücüsü, TIR Şoförünü Kafa ve Yumruk Darbeleriyle Yere Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 15:26

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Maltepe'de bir otobüs sürücüsü ile TIR şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. TIR şoförünü aracından indiren otobüs sürücüsü kafa ve yumruk atarak adamı darbetti. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. 

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İstanbul Maltepe'de D100 karayolu üzerinde yol verme tartışması yaşayan TIR ve otobüs sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya başladı.

İstanbul Maltepe'de D100 karayolu üzerinde yol verme tartışması yaşayan TIR ve otobüs sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte otobüs şoförü karşısındaki kişiye kafa ve yumruk attı. Yere düşen TIR şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte otobüs şoförü karşısındaki kişiye kafa ve yumruk attı. Yere düşen TIR şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

TIR şoförünün zor anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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