Yollar Yine Ringe Döndü! Otobüs Sürücüsü, TIR Şoförünü Kafa ve Yumruk Darbeleriyle Yere Düşürdü

Maltepe'de bir otobüs sürücüsü ile TIR şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. TIR şoförünü aracından indiren otobüs sürücüsü kafa ve yumruk atarak adamı darbetti. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.
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İstanbul Maltepe'de D100 karayolu üzerinde yol verme tartışması yaşayan TIR ve otobüs sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya başladı.
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Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte otobüs şoförü karşısındaki kişiye kafa ve yumruk attı. Yere düşen TIR şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
TIR şoförünün zor anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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