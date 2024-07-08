Neymar Gece Kulübünde Gözyaşlarını Tutamadı! Brezilya'nın Copa America'dan Elenmesi Ünlü Oyuncuyu Ağlattı

Brezilya'nın Copa America'dan elenmesine üzülen ünlü futbolcu Neymar, gece kulübünde ağladı. Arkadaşlarına sarılarak teselli bulan Neymar sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyememişti.
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Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya'yı Copa America'da temsil edemeyen ünlü futbolcu Neymar'ın arkadaşlarıyla birlikte gittiği gece kulübünde ağladığı anlar ortaya çıktı.
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Ünlü futbolcunun Brezilya'nın Uruguay'a çeyrek final mücadelesinde elenmesine ağladığı iddia edildi. İşte o görüntüler; 📹
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