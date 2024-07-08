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Görenler Ne Yaptığını Anlamıyor! Her Sabah Pendik-Maltepe Arasını Refüj İçinde Yürüyor

Görenler Ne Yaptığını Anlamıyor! Her Sabah Pendik-Maltepe Arasını Refüj İçinde Yürüyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 14:09

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Her sabah Pendik-Maltepe arasını arabaların şeritlerini ayıran orta refüj kısmının içinde yürüyen vatandaş sürücülerde merak uyandırdı. 'Pendikli Forrest Gump' lakabı takılan adam gittiği yolu yine aynı şekilde dönerek yürüyüşünü tamamlıyor. 

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İstanbul'da her sabah E5 karayolu şeritlerini ayıran refüjün içinde Pendik'ten Maltepe'ye gidip geri dönen gizemli adam sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da her sabah E5 karayolu şeritlerini ayıran refüjün içinde Pendik'ten Maltepe'ye gidip geri dönen gizemli adam sosyal medyada gündem oldu.

'Pendikli Forrest Gump' lakabı takılan adamın her sabah yaptığı yürüyüş sürücülerin de ilgisini çekti. İşte o görüntüler; 📹

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