Görenler Ne Yaptığını Anlamıyor! Her Sabah Pendik-Maltepe Arasını Refüj İçinde Yürüyor

Her sabah Pendik-Maltepe arasını arabaların şeritlerini ayıran orta refüj kısmının içinde yürüyen vatandaş sürücülerde merak uyandırdı. 'Pendikli Forrest Gump' lakabı takılan adam gittiği yolu yine aynı şekilde dönerek yürüyüşünü tamamlıyor.
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İstanbul'da her sabah E5 karayolu şeritlerini ayıran refüjün içinde Pendik'ten Maltepe'ye gidip geri dönen gizemli adam sosyal medyada gündem oldu.
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'Pendikli Forrest Gump' lakabı takılan adamın her sabah yaptığı yürüyüş sürücülerin de ilgisini çekti. İşte o görüntüler; 📹
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