Ücretsiz Eleman İlanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! 'Karnını Doyururum, Çayını İçer...'

Bir işletme sahibinin 'ücretsiz eleman arıyorum' başlıklı videosu sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde ücretsiz çalışacak kişiye yemek ve çay vereceğini söyleyen işletme sahibi 'Sabah 09.00'da gelecek öğlen 13.00 gibi işi biter, haberiniz olsun.' dedi.