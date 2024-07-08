Görüş Bildir
Haberler
Video
Ücretsiz Eleman İlanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! 'Karnını Doyururum, Çayını İçer...'

Ücretsiz Eleman İlanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! 'Karnını Doyururum, Çayını İçer...'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 15:52 Son Güncelleme: 08.07.2024 - 16:28

İçerik Devam Ediyor

Bir işletme sahibinin 'ücretsiz eleman arıyorum' başlıklı videosu sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde ücretsiz çalışacak kişiye yemek ve çay vereceğini söyleyen işletme sahibi 'Sabah 09.00'da gelecek öğlen 13.00 gibi işi biter, haberiniz olsun.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir işletme sahibinin 'Ücretsiz eleman aranıyor' başlığıyla paylaşıp, çalışma şartlarını açıkladığı video sosyal medyada tepki topladı.

Bir işletme sahibinin 'Ücretsiz eleman aranıyor' başlığıyla paylaşıp, çalışma şartlarını açıkladığı video sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerde yanında çalışacak kişiye yemek ve çay vaadeden işletme sahibinin 'Buraları düzenleyecek. Sabah 09.00'da gelecek öğlen 13.00 gibi işi biter.' dediği anlar yer aldı. Bazı kullanıcılar videonun parodi olduğunu iddia etse de görüntüler tepki çekti. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
17
6
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın