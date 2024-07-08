Ücretsiz Eleman İlanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! 'Karnını Doyururum, Çayını İçer...'

Bir işletme sahibinin 'ücretsiz eleman arıyorum' başlıklı videosu sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde ücretsiz çalışacak kişiye yemek ve çay vereceğini söyleyen işletme sahibi 'Sabah 09.00'da gelecek öğlen 13.00 gibi işi biter, haberiniz olsun.' dedi.
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Bir işletme sahibinin 'Ücretsiz eleman aranıyor' başlığıyla paylaşıp, çalışma şartlarını açıkladığı video sosyal medyada tepki topladı.
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Görüntülerde yanında çalışacak kişiye yemek ve çay vaadeden işletme sahibinin 'Buraları düzenleyecek. Sabah 09.00'da gelecek öğlen 13.00 gibi işi biter.' dediği anlar yer aldı. Bazı kullanıcılar videonun parodi olduğunu iddia etse de görüntüler tepki çekti. 📹
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