Tarihçi Murat Bardakçı: “Atatürk’ün ‘Benim Bir Dinim Yok’ Diye Bir Sözü Var”

Gazeteci ve tarih araştırmacısı Murat Bardakçı, Habertürk’te Faruk Aksoy’un sunduğu “Bayram Sohbetleri” programına katıldı. Programda “Atatürk’ün Dini Bayramlara Bakışı” başlıklı konuda konuşan Bardakçı, Atatürk’ün “Benim bir dinim yok” sözleri olduğunu belirtti.
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Tarihçi Murat Bardakçı'nın sözleri şöyle👇🏻
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“Atatürk’ün ‘Benim bir dinim yok’ diye bir sözü var.”
"Atatürk'ün Dini Bayramlara Bakışı" başlıklı konunun tamamını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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