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Tarihçi Murat Bardakçı: “Atatürk’ün ‘Benim Bir Dinim Yok’ Diye Bir Sözü Var”

Tarihçi Murat Bardakçı: “Atatürk’ün ‘Benim Bir Dinim Yok’ Diye Bir Sözü Var”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 17:16

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Gazeteci ve tarih araştırmacısı Murat Bardakçı, Habertürk’te Faruk Aksoy’un sunduğu “Bayram Sohbetleri” programına katıldı. Programda “Atatürk’ün Dini Bayramlara Bakışı” başlıklı konuda konuşan Bardakçı, Atatürk’ün “Benim bir dinim yok” sözleri olduğunu belirtti.

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Tarihçi Murat Bardakçı'nın sözleri şöyle👇🏻

“Atatürk’ün ‘Benim bir dinim yok’ diye bir sözü var.”

“Atatürk’ün ‘Benim bir dinim yok’ diye bir sözü var.”

Murat Bardakçı'nın sözleri şöyle oldu:

“1928’de çıkan kitapta Atatürk’ün bir sözü var: ‘Benim bir dinim yok. Bazen tüm dinlerin denizin dibini boylamasını arzu ediyorum.’

Atatürk’ün din konusundaki söylediği sözler bunlar. Atatürk böyle diyor, ben yorum yapmıyorum.”

"Atatürk'ün Dini Bayramlara Bakışı" başlıklı konunun tamamını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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