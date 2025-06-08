Tarihçi Murat Bardakçı: “Atatürk’ün ‘Benim Bir Dinim Yok’ Diye Bir Sözü Var”

Murat Bardakçı'nın sözleri şöyle oldu:

“1928’de çıkan kitapta Atatürk’ün bir sözü var: ‘Benim bir dinim yok. Bazen tüm dinlerin denizin dibini boylamasını arzu ediyorum.’

Atatürk’ün din konusundaki söylediği sözler bunlar. Atatürk böyle diyor, ben yorum yapmıyorum.”