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Özgür Demirtaş’ın “Bu Ülkede Hiçbir Şeyi Değiştiremedim” Paylaşımını X Kullanıcıları Mizahla Coşturdu

Özgür Demirtaş’ın “Bu Ülkede Hiçbir Şeyi Değiştiremedim” Paylaşımını X Kullanıcıları Mizahla Coşturdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 13:52

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ekonomist Özgür Demirtaş'ın yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Ülkede hiçbir şeyi değiştiremeden dert yanan Demirtaş'ın paylaşımı X kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar bu paylaşıma mizahlarını eksik etmedi.

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Özgür Demirtaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu 👇🏻

Özgür Demirtaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu 👇🏻
twitter.com

'Şu Ülkede hiçbir şeyi değiştiremedim ya ona yanarım 😔 Hiçbir yararım olmadı…

Belki başka bir Evrende, belki başka bir Türkiye’de…😔'

Demirtaş'ın bu paylaşımı goygoycuları tabii ki harekete geçirdi. İşte o paylaşıma mizahşörlerden gelen yorumlar👇🏻

Demirtaş'ın bu paylaşımı goygoycuları tabii ki harekete geçirdi. İşte o paylaşıma mizahşörlerden gelen yorumlar👇🏻
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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