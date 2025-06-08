Özgür Demirtaş’ın “Bu Ülkede Hiçbir Şeyi Değiştiremedim” Paylaşımını X Kullanıcıları Mizahla Coşturdu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ekonomist Özgür Demirtaş'ın yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Ülkede hiçbir şeyi değiştiremeden dert yanan Demirtaş'ın paylaşımı X kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar bu paylaşıma mizahlarını eksik etmedi.
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Özgür Demirtaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu 👇🏻
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Demirtaş'ın bu paylaşımı goygoycuları tabii ki harekete geçirdi. İşte o paylaşıma mizahşörlerden gelen yorumlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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