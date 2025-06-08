İhmal Ortaya Çıktı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ferdi Zeyrek Açıklaması
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmasının ardından yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Zeyrek’in durumu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini belirten Tunç, “Havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir” dedi.
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Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:
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Havuzun bakımında ve onarımın sorumlu kişilerle birlikte 12 kişinin ifadesi alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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