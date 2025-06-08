Kurban Bayramının İlk Üç Günündeki Kaza Bilançosunu Açıklayan Ali Yerlikaya’ya Radar Tepkileri
Trafik kazalarının azaltılması amacıyla Kurban Bayramı’nda radar uygulaması devreye sokuldu. Radar uygulamasıyla otoyollarda aniden düşen hız limitleri ve radarlarla trafik cezalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar isyan etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kaza bilançosunu açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü.
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Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde 2238 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3590 kişi yaralandı.
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Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle👇🏻
Yerlikaya'nın bu paylaşımına yorum yağdı. Radar ceza uygulamalarını destekleyen de vardı tepki gösteren de...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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