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Kurban Bayramının İlk Üç Günündeki Kaza Bilançosunu Açıklayan Ali Yerlikaya’ya Radar Tepkileri

Kurban Bayramının İlk Üç Günündeki Kaza Bilançosunu Açıklayan Ali Yerlikaya’ya Radar Tepkileri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 14:56

Trafik kazalarının azaltılması amacıyla Kurban Bayramı’nda radar uygulaması devreye sokuldu. Radar uygulamasıyla otoyollarda aniden düşen hız limitleri ve radarlarla trafik cezalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar isyan etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kaza bilançosunu açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü.

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Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde 2238 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3590 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde 2238 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3590 kişi yaralandı.

Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 2. günü kaza bilançosunu açıkladı. Bayramın ikinci gününde 683 kaza meydana geldi. Kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1143 kişi yaralandı.

Bayramın ilk üç gününde 2238 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3590 kişi yaralandı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle👇🏻

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle👇🏻
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Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı. 

Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 

🔻26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.

🔻3.590 vatandaşımız ise yaralandı.

26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 

🔸1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. 

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yerlikaya'nın bu paylaşımına yorum yağdı. Radar ceza uygulamalarını destekleyen de vardı tepki gösteren de...

Yerlikaya'nın bu paylaşımına yorum yağdı. Radar ceza uygulamalarını destekleyen de vardı tepki gösteren de...
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Turgut Güler

Öleni yaralıyı boşver, radardan sağlam hasat kaldırdınız mı onu söyle, milletin can güvenliğini düşünen devlet deprem için de önlem alsın da halkı ne kadar d... Devamını Gör