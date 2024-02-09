Survivor Yarışmacılarının Ücretinden Safir'deki Vedaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Yarışmacılarının Ücretinden Safir'deki Vedaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Şubat Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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İnci Taneleri dizisinin son bölümüne Dilber yine dansıyla damgasını vurdu! "Keskin bakışlı, yılan kavisli, sivri dilli" Dilber'in dans performansı yine çok ama çok beğenildi.
İnci Taneleri 3. bölümüyle ekranlara geldi. Azem'in anlamsız bir gerginliği vardı ve bu tüm bölüme yansıdı. Herkesin kalbini kırma görevini tamamladıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı, Azem oğlunu buldu!
Survivor All Star'da iddialı eleme adaylarının bulunduğu bir eleme gecesi yaşandı. Bakalım Survivor All Star'ın üçüncü haftasında kim elenmiş?
Survivor All Star'da yine ilginç anlar yaşanıyor. Son yılların en yüksek tempolu sezonunda ortalık bir türlü durulmuyor. Bu kez de Gizem'in, evli olan Yunus Emre'ye yakın teması izleyicinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili atılan bir tweetin Yunus Emre'nin eşi tarafından beğenilmesi de ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.
4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinden aniden ayrılan Fadik Sevin Atasoy izleyiciyi fazlasıyla üzmüştü. Ayrılığının ardından hem yapım hem de kendisi açıklamada bulunmuş ve nedeninin sağlık problemleri olduğu belirtilmişti. Ancak gerçek bambaşkaymış! Bakalım ünlü oyuncu diziden aslında neden ayrılmış?
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Tv8'in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024, heyecanını hız kesmeden sürdürüyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran yarışmada bu kez yarışmacıların haftalık ne kadar ücret aldıkları ortaya çıktı. İddia gündeme bomba gibi düştü.
Hafta içi her sabah ekranlarımıza konuk olan Müge Anlı, bir izleyicisinin kendisine gönderdiği yemeniyi canlı yayında denedi. Müge Anlı'nın yemeni denediğini gören kankası Rahmi Özkan ise hemen aldı telefonu eline başladı Anlı'nın fotoğraflarını çekmeye!
Beyaz Tv'de yayınlanan 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı'nın "Türbeye gidip dua etsem çocuğum olur mu?" sorusunu yanıtladığı anlar gündem oldu.
@melisrhiannon isimli TikTok kullanıcısı Melis Özçimen, arkadaşının annesinden dışarı çıkmak için izin almaya çalışırken bir anda Hürrem Sultan taklidi yapmaya başladı. Melis Özçimen'in Meryem Uzerli/Hürrem Sultan taklidi ise sosyal medyada viral oldu.
Uzun yıllar boyunca Cuma akşamlarına renk katan Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği konuşulmuştu. Konuya dair Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş, yeni sezona işaret etmişti. İzleyenlerin dört gözle beklediği Beyaz Show'a dair Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi!
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Yaptığı remixler ile ünlenen Musa @mozisc Gök'ten Acun Ilıcalı'nın konsey çıldırışına da bir remix geldi!
Ünlü sunucu Ece Üner, Şubat ayının başlarında yaptığı açıklamayla TV100'e veda ettiğini duyurmuştu. 'Yakında görüşürüz' diyen ünlü ismin yeni adresi ise belli oldu.
atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'de beklenmedik şeyler yaşanıyor. Burak Berkay Akgül ve Özge Yağız'ın uyumunun ardından senaryoda köklü değişimler yaşanırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 başrol diziden ayrıldı.
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