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Survivor Yarışmacılarının Açıklamalarından Oktay Kaynarca’nın Yeni Projesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Yarışmacılarının Açıklamalarından Oktay Kaynarca’nın Yeni Projesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 15:50
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16 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam etti. Yeni sezon için hazırlıkları süren yapımlardan peş peşe haberler gelirken, bazı dizilerin oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler de netleşti. Kanalların yeni dönemde ekrana taşıyacağı projelerle ilgili ayrıntılar gün boyunca konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Setlerden gelen gelişmeler ve oyuncuların yeni projeleri izleyicilerin yakın takibindeydi. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Biz de 16 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.

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Survivor 2026 boyunca Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar sık sık ekranlara taşınmıştı.

Survivor 2026 boyunca Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar sık sık ekranlara taşınmıştı.

Survivor Ekstra programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren yarışmacı, Sercan’ın ilgisinin farkında olduğunu söyledi.

Deniz Çatalbaş açıklamasında, “Sercan’ın benden hoşlandığını tabii ki anlıyordum. Çıkışta yemek yeriz dedi saçmalama oğlum burda eğlenip gülüyoruz da o kadar. Sercan benden hoşlandığı için ona gülmemi yanlış anlıyordu. Sercan konuşurken bana zoom yapılıp durmuş ben de izleyici olsam sizin gibi düşünürdüm.” ifadelerini kullandı.

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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle öne çıkan ünlü oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle öne çıkan ünlü oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi şoke etti.

Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan, vefat eden oyuncuyla son konuşmasını anlattı. 'Bildiğim kadarıyla hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çok üzgünüz, bu konuda söyleyecek bir şey yok. Böyle bir kayıp karşısında ne söylenebilir? Gerçekten çok üzgünüm. Gencecik bir insanı kaybettik. İki gün önce telefonlaştık görüşelim diye. İçinden gelmiş aramış. Hafta içi bir kahve içelim dedik. Cumartesi günüydü. Pazartesi bu haber geldi. Korkunç bir olay. Anladığımız kadarıyla kalp krizi. Babası savcıydı, zaten her şey düzgünce araştırılır. Ancak kayıplar geri gelmiyor. Ölüm karşısında söylenecek bir şey yok maalesef.'

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ATV’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

ATV’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

Altı Üstü İstanbul’un aldığı reyting sonuçları yaz sezonundaki diğer yapımlarla da karşılaştırıldı. İlk bölüm performansına bakıldığında yapımın bu yaz ekrana gelen diziler arasında en yüksek açılışı yaptığı görüldü.

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Dünün reytinglerinde Total kategorisinde günün lideri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Dünün reytinglerinde Total kategorisinde günün lideri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Program günü ilk sırada tamamlamayı başardı. İkinci sırada ise ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yer aldı. Dizinin ilk bölümü böylece yayın gününde dikkat çeken bir başlangıç yapmış oldu. Total grubunda üçüncü sıraya Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yerleşti. Dördüncü sırada Esra Erol’da bulunurken beşinci sırada Survivor yer aldı. Altı Üstü İstanbul’un tekrar bölümü ise listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla Tabii dizisi Çırak'ın çekimlerine başladı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla Tabii dizisi Çırak'ın çekimlerine başladı.

Uzak Şehir'de annesi Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun'la beraber Çırak dizisinin yeni sezonunda rol alan Ozan Akbaba, rolü için imaj değiştirdi.

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Altı Üstü İstanbul’da anne ve oğul karakterlerine hayat veren Nehir Erdoğan ile Sezer Arıçay, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.

Altı Üstü İstanbul’da anne ve oğul karakterlerine hayat veren Nehir Erdoğan ile Sezer Arıçay, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.

45 yaşındaki Nehir Erdoğan’ın, 35 yaşındaki Sezer Arıçay’ın annesini canlandırması bazı izleyicilere inandırıcı gelmedi. Aralarındaki yaş farkının yalnızca 10 yaş olması nedeniyle çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle dizinin yayınlanmasının ardından X platformunda bu konu hakkında yorumlar yapıldı.

Bu tartışma, son dönemde televizyon sektöründe sık sık gündeme gelen oyuncu seçimleri konusunu yeniden hatırlattı. Daha önce de bazı dizilerde benzer örnekler nedeniyle sosyal medyada uzun süre tartışmalar yaşanmıştı. Altı Üstü İstanbul’un ilk bölümüyle birlikte aynı konu yeniden konuşulmaya başladı.

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Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu.

Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu.

Yıllardır Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarla ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Kaynarca, bu kez “Hamal” adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV için hazırlanan projede Oktay Kaynarca yalnızca başrol oyuncusu olarak değil, yapımcı olarak da görev üstlenecek. Yeni dizinin hazırlıkları bir süredir devam ederken kameraarkası ekibi de şekillenmeye başladı.

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Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'yla birbirine girdi.

Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'yla birbirine girdi.

Survivor 2026 boyunca yarışmanın en olaylı ismi olan Seren Ay Çetin, Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'nın kendisine yönelik eleştirilerini unutmayan Seren Ay, canlı yayında hesap sordu. 

Murat Özarı'ya yönelerek 'Siz kimsiniz de ailesi yetiştirememiş falan diyorsunuz?' derken Murat Özarı, 'Ben mi?' yanıtını verdi.

Tartışmanın devamında Seren Ay ve Murat Özarı'nın tartışması daha hararetli bir hal aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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