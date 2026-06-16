Survivor Yarışmacılarının Açıklamalarından Oktay Kaynarca’nın Yeni Projesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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16 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam etti. Yeni sezon için hazırlıkları süren yapımlardan peş peşe haberler gelirken, bazı dizilerin oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler de netleşti. Kanalların yeni dönemde ekrana taşıyacağı projelerle ilgili ayrıntılar gün boyunca konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Setlerden gelen gelişmeler ve oyuncuların yeni projeleri izleyicilerin yakın takibindeydi. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Biz de 16 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.
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Survivor 2026 boyunca Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar sık sık ekranlara taşınmıştı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle öne çıkan ünlü oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi şoke etti.
ATV’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.
Dünün reytinglerinde Total kategorisinde günün lideri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla Tabii dizisi Çırak'ın çekimlerine başladı.
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Altı Üstü İstanbul’da anne ve oğul karakterlerine hayat veren Nehir Erdoğan ile Sezer Arıçay, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.
Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu.
Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'yla birbirine girdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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