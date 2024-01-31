Survivor'daki Sigara İtirafından Aile'deki Trol El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki Sigara İtirafından Aile'deki Trol El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Ocak Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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İzlerken ekrana bağlayan ve her hafta o günün gelmesini iple çektiğimiz pek çok dizi var. Çoğunlukla "aile" ortamını izlediğimiz dizilerde kimi zaman çocuklarına mükemmel bir bağla bağlanmış baba karakterleri izliyoruz. Çocuklarıyla hayranlık duyulacak bir ilişki kuran babaları sizler için derledik!
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Doğu Bey'e hayat veren Altan Akışık yıllar sonra röportaj verdi. Akışık, Osman Sınav'dan ilk teklifi aldığında karakterine daha çok yer verileceğinin söylendiğini ancak daha sonra işlerin farklı olduğunu anlattı.
Güzel oyuncu Deniz Işın, kendisi gibi oyuncu Erdem Şanlı ile 1 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan fotoğrafları kaldırınca ayrılık iddiaları beraberinde gelmişti. Ancak ayrıldıkları konuşulan çiftin ilişkisinin tam gaz devam ettiği öğrenildi.
Survivor All Star'ın en iddialı ve en çok ses getiren yarışmacısı Turabi, son iki yarışmaya ve konseye katılmadı. Ancak daha önceden çekilen bir bölümde görünen Turabi ile ilgili kardeşi Mehmet Çamkıran'dan şok eden iddialar geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi 30. bölüm final yaparak seyirciye veda etti. Devin ve Aslan'ın çocukları Cihan'ın dizide el hareketi yapıp kameraya bakması ise kahkaha attırdı.
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Her zaman gerilimli yarışmalar izlediğimiz Survivor'da bu kez dans yarışması yapılarak eğlenceli anlar yaşanmış. Bu kez tartışma sesleri yerine alkışları ve kahkahaları duyduğumuz yarışmada Seda Ocak'ın dans etmek için kendine seçtiği şarkı ve koreografi dikkat çekti.
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında gösterilen dans yarışması gündem oldu. Özellikle Ogeday'ın performansı yarışmaya damga vurdu. Birçok kullanıcının aklına İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansı geldi.
Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre, Dominik'e gitmeden önce katıldığı bir YouTube programında adadayken nasıl sigara içtiklerini anlattı.
Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Metehan, kendisine aşkını ilan eden Mihri'yi reddetmişti. Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın hastaneden yaptığı serumlu paylaşımına yazdıkları "beddua işini azaltsak mı?" diye düşündürdü.
Bizlere Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u birlikte izleme fırsatı veren Aile dizisi 30. bölümüyle ekranlara veda etti. Ters köşeyle bütün bir bölüm boyunca strese girdiğimiz dizi çok şükür güzel sonla bitti!
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Final bölümü yayınlanan "Aile" dizisi, yayınlandığı iki sezonu gibi son bölümünde de büyük beğeni topladı. Final bölümünde Devin karakterinin akıbetiyle ilgili kafamızda soru işaretleri oluşurken Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna birçok yorum yapıldı.
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