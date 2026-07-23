Survivor Beyza'nın Yeni İmajından Taşacak Bu Deniz'in Yeni Karakterine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan fenomen Dilara Kaya, kutu seçimi öncesi kimsenin beklemediği bir istekte bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon ekranlarında beklenen yaz tablosu bir kez daha ortaya çıktı.
Daha 17 ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın etkisi hala sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine nefes kesen anlara sahne oldu.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.
Son iki sezona damga vuran ve sektörün yönünü değiştiren Uzak Şehir'de 3. sezon hazırlıkları başladı.
2025-2026 sezonunun en çok izlenen yerli dizisi olan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın