article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Beyza'nın Yeni İmajından Taşacak Bu Deniz'in Yeni Karakterine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Beyza'nın Yeni İmajından Taşacak Bu Deniz'in Yeni Karakterine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Reyting Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 17:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan fenomen Dilara Kaya, kutu seçimi öncesi kimsenin beklemediği bir istekte bulundu.

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan fenomen Dilara Kaya, kutu seçimi öncesi kimsenin beklemediği bir istekte bulundu.

Var mısın Yok musun'a katılan fenomen Dilara Kaya, yarışmanın kritik anlarından birinde Esra Erol'dan isteğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Kutu seçimi öncesi ruj sürmek isteyen fenomen Esra Erol'u şoke etti.

Detaylar:

Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon ekranlarında beklenen yaz tablosu bir kez daha ortaya çıktı.

Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon ekranlarında beklenen yaz tablosu bir kez daha ortaya çıktı.

Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon izlenme oranları düşüşe geçti. Haftalık ortalama reyting %2,3 gerilerken, TRT 1 haftanın lideri oldu. En dikkat çeken kayıp ise %21'in üzerindeki düşüşle NOW'da yaşandı. Reyting uzmanı, bu tablonun yaz sezonunda her yıl görülen mevsimsel gerilemenin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Detaylar:

Daha 17 ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Daha 17 ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'nin genç yıldızı Ata Yaşat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizide annesini canlandıran Nesrin Cavadzade ile çekilen karesini paylaşan oyuncunun, 'Annecimi çok seviyorum' notu hayranlarının büyük ilgisini gördü.

Detaylar:

22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle reytinglerde muazzam bir artış yaşadı.

Detaylar:

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın etkisi hala sürüyor.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın etkisi hala sürüyor.

2026 Survivor bitti bitmesine ama yarışmacıların popülerliği sürüyor. Yarışma boyunca tavrı ve tarzıyla sosyal medyada gündem olan, son zamanlarda ise yüzerek Sercan'a kaçtığı iddia edilen Beyza Gemici, yarışmanın ardından sık sık programlara katılmış ya da açıklamalar yapmıştı. İddiaları yalanlayan Beyza, bu kez yepyeni tarzıyla gündeme geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine nefes kesen anlara sahne oldu.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine nefes kesen anlara sahne oldu.

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Alican Aydın, verdiği kritik kararla geceye damga vurdu. Bankanın sunduğu 1 milyon 10 bin TL'lik teklifi kabul eden yarışmacı, finalde kendi kutusundan sadece 25 TL çıkmasıyla büyük bir kazancın sahibi oldu.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonuyla ilgili yeni kulis bilgileri gündeme geldi. İddiaya göre çekimlerin eylül ayının ikinci haftasında başlaması planlanırken, TRT'nin yayın tarihi için UEFA Uluslar Ligi maçlarının tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.

Detaylar:

Son iki sezona damga vuran ve sektörün yönünü değiştiren Uzak Şehir'de 3. sezon hazırlıkları başladı.

Son iki sezona damga vuran ve sektörün yönünü değiştiren Uzak Şehir'de 3. sezon hazırlıkları başladı.

Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2. sezon sonunda Alya'nın Deniz'le birlikte uçağa binip gittiği görülürken yeni sezonda çekimlerin başlayacağı ülke de belli oldu. Alya'nın Deniz'le birlikte Macaristan'a gittiği ve çekimlerin Budapeşte'de başlayacağı öğrenildi. Dizinin çekim zamanı netleşirken yeni dahil olacak karakter de belli oldu.

Detaylar:

2025-2026 sezonunun en çok izlenen yerli dizisi olan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

2025-2026 sezonunun en çok izlenen yerli dizisi olan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

TRT'nin rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Onur Dilber'in diziden çıkarılmasının ardından neler yaşanacağı merak edilirken diziye soyağacında da yer alan beklenmedik bir karakterin dahil olacağı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın