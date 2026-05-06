Sunum Yapan Öğrencinin Metnindeki Yapay Zeka Detayı Öğretim Görevlisinin Dikkatinden Kaçmadı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.05.2026 - 13:22

Yapay zeka artık her alanda kullanılmaya başlandı. Doğal olarak öğrenciler de ödevlerinde, sunumlarında ve projelerinde yapay zekadan yararlanıyor. Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin insanın doğal konuşma tonunu taklit edemiyor. Bazen tek bir kelime, tek bir cümle yapısı ya da tek bir alışılmadık ifade her şeyi ele veriyor.

Üniversitede konuşma yapan bir öğrencinin hazırladığı metindeki bir detay öğretmenin dikkatini çekti. Kullandığı yapının yapay zekanın içerik üretirken kullandığı bir yapı olduğunu söyleyen öğretmene, öğrenciden itiraz geldi.

Peki bir metnin yapay zeka olduğu nasıl anlaşılıyor?

Yapay zeka modelleri, metin üretmeyi büyük veri setlerinden öğrendiği için belirli kalıpları, kelime seçimlerini ve cümle yapılarını tekrar ediyor. Bu kalıplar insan yazısından ince ama sistematik biçimde ayrışıyor.

Yapay zeka metinlerinde en sık görülen işaretler arasında aşırı dengeli ve kusursuz cümle yapısı, 'it is worth noting that' gibi kalıplaşmış geçişler ve konuya orantısız derinlik giriyor. İnsan metinleri daha engebeli, daha kişisel ve daha tutarsız. Uzun yıllar öğrenci metni okuyan bir akademisyen elbette doğal olan ile olmayanı kolayca ayırabiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
