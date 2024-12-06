Sonunda Gerçekçi Beklentiler: İTÜ Öğrencilerine Mezun Olduktan Sonraki Maaş Beklentileri Soruldu

Üniversite hayatın dönüm noktalarından biri. Gençler sorumluluk bilinciyle ilk olarak bu dönemde tanışıyor. Üniversite öğrencileri, elbette emeklerinin karşılığını almayı hedefliyor. Bilgi ve yeteneklerini kullanarak, eğitimlerine değer katmak için büyük çaba harcıyorlar. İş hayatında bu çabalarının meyvesini görmek, onların en büyük arzuları. Fakat her zaman gerçekler, bu beklentileri karşılamıyor.