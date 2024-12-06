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Sonunda Gerçekçi Beklentiler: İTÜ Öğrencilerine Mezun Olduktan Sonraki Maaş Beklentileri Soruldu

Sonunda Gerçekçi Beklentiler: İTÜ Öğrencilerine Mezun Olduktan Sonraki Maaş Beklentileri Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 19:14

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Üniversite hayatın dönüm noktalarından biri. Gençler sorumluluk bilinciyle ilk olarak bu dönemde tanışıyor. Üniversite öğrencileri, elbette emeklerinin karşılığını almayı hedefliyor. Bilgi ve yeteneklerini kullanarak, eğitimlerine değer katmak için büyük çaba harcıyorlar. İş hayatında bu çabalarının meyvesini görmek, onların en büyük arzuları. Fakat her zaman gerçekler, bu beklentileri karşılamıyor.

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İTÜ öğrencilerine mezun olduktan sonraki maaş beklentileri soruldu.

İTÜ öğrencilerine mezun olduktan sonraki maaş beklentileri soruldu.

Öğrencilerden, daha önceki maaş beklentileri videolarına nazaran daha gerçekçi cevaplar gelmesi dikkat çekti.

Öğrencilerden, daha önceki maaş beklentileri videolarına nazaran daha gerçekçi cevaplar gelmesi dikkat çekti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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