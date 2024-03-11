Sokak Röportajında 'Genç Çalışan Arama' İsyanı: İş Peygamberlik Yaşına Kadar Gitti!

İşletmelerin sürekli genç çalışan aramasını eleştiren bir vatandaşın yaptığı örneklem sosyal medyada gündem oldu.
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Magazin Forever isimli bir YouTube kanalının sokak röportajına katılan bir vatandaş, işletmelerin sürekli olarak genç çalışan aramalarına isyan etti.
Mikrofon uzatılan vatandaş bu isyanını oldukça ilginç ve gündem olan bir de örneklemle destekledi: "Allah bile peygamberliği 40 yaşından sonra vermiş. İş yerleri 40 yaşından büyük çalışan istemiyorlar.”
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