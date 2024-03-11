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Sokak Röportajında 'Genç Çalışan Arama' İsyanı: İş Peygamberlik Yaşına Kadar Gitti!

Sokak Röportajında 'Genç Çalışan Arama' İsyanı: İş Peygamberlik Yaşına Kadar Gitti!

Sokak Röportajı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.03.2024 - 11:21

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İşletmelerin sürekli genç çalışan aramasını eleştiren bir vatandaşın yaptığı örneklem sosyal medyada gündem oldu.

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Magazin Forever isimli bir YouTube kanalının sokak röportajına katılan bir vatandaş, işletmelerin sürekli olarak genç çalışan aramalarına isyan etti.

Magazin Forever isimli bir YouTube kanalının sokak röportajına katılan bir vatandaş, işletmelerin sürekli olarak genç çalışan aramalarına isyan etti.

Mikrofon uzatılan vatandaş bu isyanını oldukça ilginç ve gündem olan bir de örneklemle destekledi: "Allah bile peygamberliği 40 yaşından sonra vermiş. İş yerleri 40 yaşından büyük çalışan istemiyorlar.”

Mikrofon uzatılan vatandaş bu isyanını oldukça ilginç ve gündem olan bir de örneklemle destekledi: "Allah bile peygamberliği 40 yaşından sonra vermiş. İş yerleri 40 yaşından büyük çalışan istemiyorlar.”

Buyrun beraber izliyoruz 👇

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