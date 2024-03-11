Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a Gaf Çıkışı: "Aç Bir Seyret Yaptığın Konuşmaları"
Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a Gaf Çıkışı: "Aç Bir Seyret Yaptığın Konuşmaları"
Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde yaptığı siyasi gaflarla sık sık haber olan Murat Kurum'a bilinçli yüklenildiği haberleriyle ilgili konuştu. Altaylı, gaf merkezli siyasi anlayışın uzun yıllardır iktidar partisi tarafından kullanıldığını savundu.
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü YouTube yayınında AK Parti ve MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un siyasi gaflarını yorumladı.
Altaylı, Murat Kurum'a siyasi gafları üzerinden fazla yüklenildiği konusunda yapılan eleştiriler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: 👇
"12 senedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun gaflarıyla alay ederek bir siyasi propaganda yürüttünüz. Hala yürüyen merdivene tersten geldiği videoyu konu yapıyorsunuz. "
"Eee o zaman. Siz milletin gafıyla dalga geçeceksiniz, millet sizin gafınıza bir şey demeyecek öyle mi? Geçerler kardeşim, senin de ağzından çıkanı kulağın duysun. Aç bir seyret yaptığın konuşmalardaki halini, tarzını, uslübunu"
Fatih Altaylı'nın Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamalar 👇
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Fatih Altaylı'nın 11 Mart tarihli yayını 👇
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