Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a Gaf Çıkışı: "Aç Bir Seyret Yaptığın Konuşmaları"

Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde yaptığı siyasi gaflarla sık sık haber olan Murat Kurum'a bilinçli yüklenildiği haberleriyle ilgili konuştu. Altaylı, gaf merkezli siyasi anlayışın uzun yıllardır iktidar partisi tarafından kullanıldığını savundu.