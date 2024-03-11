Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'Zübük' Yanıtı: '14 Mayıs' Vurgusu Yaptı!

'Zübük; ilkesi ve duruşu olmayan, menfaat için şekilden şekle giren siyasetçi tip. Öyle olunca üzerimize alınmıyoruz.

14 Mayısʼta ilkelermz kabul edildiği için “Varız” dedik.

Şimdi ilkelere uyulmaması dolayısıyla böyle bir karar aldık.'

Erbakan, AK Parti Efkan Ala’nın “Yeniden Refah’ın kazanma ihtimali yok. Ama CHP’nin kazanma ihtimali artıyor. Muhalefet belediyelerinin kazanmasına yardımcı oluyor” ifadesi için ise 'siyasi şantajın dik ağlası' değerlendirmesi yaptı.

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