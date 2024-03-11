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Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'Zübük' Yanıtı: '14 Mayıs' Vurgusu Yaptı!

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'Zübük' Yanıtı: '14 Mayıs' Vurgusu Yaptı!

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.03.2024 - 08:57 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 09:02

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük' çıkışına yanıt verdi. 

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci İsmail Saymaz'a gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci İsmail Saymaz'a gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara, ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" sözlerini sordu.

İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara, ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" sözlerini sordu.

Fatih Erbakan, 'Zübük' çıkışı için şu ifadeleri kullandı: 👇

Fatih Erbakan, 'Zübük' çıkışı için şu ifadeleri kullandı: 👇

'Zübük; ilkesi ve duruşu olmayan, menfaat için şekilden şekle giren siyasetçi tip. Öyle olunca üzerimize alınmıyoruz. 

14 Mayısʼta ilkelermz kabul edildiği için “Varız” dedik.

Şimdi ilkelere uyulmaması dolayısıyla böyle bir karar aldık.' 

Erbakan, AK Parti Efkan Ala’nın “Yeniden Refah’ın kazanma ihtimali yok. Ama CHP’nin kazanma ihtimali artıyor. Muhalefet belediyelerinin kazanmasına yardımcı oluyor” ifadesi için ise 'siyasi şantajın dik ağlası' değerlendirmesi yaptı. 

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Fatih Erbakan ve partisi, belediye seçimleri öncesi destek için yeniden masaya oturmuş ancak talepleri karşılanmayınca aday çıkarma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Fatih Erbakan ve partisi, belediye seçimleri öncesi destek için yeniden masaya oturmuş ancak talepleri karşılanmayınca aday çıkarma kararı almıştı.

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kyle-reese

Yiyin biraz birbirinizi,en iyi dinci kavgalı dincidir

moonlight

en iyi dinci birbirini gömen dinci ...

artalan

al birini vur ötekine. biri babasını diğeri de hocasını mumla aratan tipler. ulan o adamı da sevmezdim ama yine de siz onun tırnağı olamazsınız.