Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'Zübük' Yanıtı: '14 Mayıs' Vurgusu Yaptı!
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'Zübük' Yanıtı: '14 Mayıs' Vurgusu Yaptı!
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük' çıkışına yanıt verdi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci İsmail Saymaz'a gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara, ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" sözlerini sordu.
Fatih Erbakan, 'Zübük' çıkışı için şu ifadeleri kullandı: 👇
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Fatih Erbakan ve partisi, belediye seçimleri öncesi destek için yeniden masaya oturmuş ancak talepleri karşılanmayınca aday çıkarma kararı almıştı.
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Yiyin biraz birbirinizi,en iyi dinci kavgalı dincidir
en iyi dinci birbirini gömen dinci ...
al birini vur ötekine. biri babasını diğeri de hocasını mumla aratan tipler. ulan o adamı da sevmezdim ama yine de siz onun tırnağı olamazsınız.
kanka DEM partiye oyunu ver boşver alayı sakat