Murat Kurum'un Canlı Yayında "Ehliyetsiz Araba Kullandım" İtirafı Gündem Oldu!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YIOEK...
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 'Ehliyetsiz araba kullandım' itirafı ile sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel programına konuk oldu.
Orhan Gencebay ve Aslı Şafak'ın da yer aldığı canlı yayında birden fazla gündem ortaya çıktı.
Önce sunucu Mehmet Akif Ersoy, Kurum’a köfteci anısını hatırlatmak isterken beklediği yanıtı alamadı. Kurum’un olayı hatırlamaması üzerine ortaya ilginç bir diyalog çıktı.
Ardından Kurum'a Gazze sorusu sorulacakken sunucu tarafından bölündü. Ve son olarak Kurum'un ehliyetsiz araba itirafı ile sosyal medya çalkalandı.
O anları bir hatırlayalım👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kamuoyunun tepkisini çeken açıklamaya tepkiler yükseldi.
Ancak Kurum'un sözlerini samimi bulanlar da vardı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda