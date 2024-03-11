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Murat Kurum'un Canlı Yayında "Ehliyetsiz Araba Kullandım" İtirafı Gündem Oldu!

Murat Kurum'un Canlı Yayında "Ehliyetsiz Araba Kullandım" İtirafı Gündem Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 09:10

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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 'Ehliyetsiz araba kullandım' itirafı ile sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YIOEK...
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AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel programına konuk oldu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel programına konuk oldu.

Orhan Gencebay ve Aslı Şafak'ın da yer aldığı canlı yayında birden fazla gündem ortaya çıktı.

Orhan Gencebay ve Aslı Şafak'ın da yer aldığı canlı yayında birden fazla gündem ortaya çıktı.

Önce sunucu Mehmet Akif Ersoy, Kurum’a köfteci anısını hatırlatmak isterken beklediği yanıtı alamadı. Kurum’un olayı hatırlamaması üzerine ortaya ilginç bir diyalog çıktı.

Önce sunucu Mehmet Akif Ersoy, Kurum’a köfteci anısını hatırlatmak isterken beklediği yanıtı alamadı. Kurum’un olayı hatırlamaması üzerine ortaya ilginç bir diyalog çıktı.

Ardından Kurum'a Gazze sorusu sorulacakken sunucu tarafından bölündü. Ve son olarak Kurum'un ehliyetsiz araba itirafı ile sosyal medya çalkalandı.

Ardından Kurum'a Gazze sorusu sorulacakken sunucu tarafından bölündü. Ve son olarak Kurum'un ehliyetsiz araba itirafı ile sosyal medya çalkalandı.

O anları bir hatırlayalım👇🏻

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Kamuoyunun tepkisini çeken açıklamaya tepkiler yükseldi.

Kamuoyunun tepkisini çeken açıklamaya tepkiler yükseldi.
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Ancak Kurum'un sözlerini samimi bulanlar da vardı.

Ancak Kurum'un sözlerini samimi bulanlar da vardı.
twitter.com

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twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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