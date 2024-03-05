Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaretinde Dursun Özbek'e "Siyasi Renginiz Belli mi?" Sorusu Ortamı Epey Gerdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaretinde Dursun Özbek'e "Siyasi Renginiz Belli mi?" Sorusu Ortamı Epey Gerdi!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ziyareti sırasında bir gazeteci Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum ile ilgili açıklamalarını 'Siyasi renginiz belli mi?é diye sordu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası çerçevesinde, Fenerbahçe ziyaretinin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de ziyaret etti.
Ziyaret, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşti. Ziyaret sonrasında İmamoğlu ve Özbek, basın mensuplarına açıklamalar yaptılar.
Bir basın mensubu, Özbek'in AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hakkında "İstanbul için bir şans" şeklindeki ifadesini hatırlattı.
Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Dursun Özbek, Kurum’un İBB adaylığı hakkında “Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim” demişti.
Ek olarak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bir fotoğrafı da eleştirilmişti.
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Gazeteci son günlerde çok konuşulan Kurum ile Özbek'in birlikte fotoğrafını da hatırlatarak "Siyasi renginiz belli mi?" diye sordu.
Ortamın gerildiği hissedilen anlarda Özbek bu soruya, "Soru maksatlı" dedi.
"Fotoğrafla ilgili ise, dün sayın başkanın davetine de gittim. Gayriihtiyari bir hareket. Benim orada söyleyebileceğim bir şey yok" diye bitirdi.
İşte o anlar:
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ulan yanar döner olma de ki ben akepe destekcisiyim kuruma destek veriyordun noldu söylesene yine ekremin yanında da delikanlı gibi 😁🐧
74 yaşındaki adamsın taşşak avuçlar gibi avuçluyor gslilerin gıkı çıkmıyor :D işinize gelmedimi saçma! :D
Galatasaray her zaman hükümetin takımı olmuştur kim yenerse onu tutar...