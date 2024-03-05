Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaretinde Dursun Özbek'e "Siyasi Renginiz Belli mi?" Sorusu Ortamı Epey Gerdi!

'Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Konuşmamda da ifade ettim, benim başkan olduğum dönemde sayın başkanla yaklaşık 1.5 senedir güzel ilişkiler içinde olduk. Galatasaray'ın projeleri için verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir.'