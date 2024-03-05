Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaretinde Dursun Özbek'e "Siyasi Renginiz Belli mi?" Sorusu Ortamı Epey Gerdi!

Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaretinde Dursun Özbek'e "Siyasi Renginiz Belli mi?" Sorusu Ortamı Epey Gerdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 10:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ziyareti sırasında bir gazeteci Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum ile ilgili açıklamalarını 'Siyasi renginiz belli mi?é diye sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası çerçevesinde, Fenerbahçe ziyaretinin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası çerçevesinde, Fenerbahçe ziyaretinin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de ziyaret etti.

Ziyaret, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşti. Ziyaret sonrasında İmamoğlu ve Özbek, basın mensuplarına açıklamalar yaptılar.

Ziyaret, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşti. Ziyaret sonrasında İmamoğlu ve Özbek, basın mensuplarına açıklamalar yaptılar.

Bir basın mensubu, Özbek'in AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hakkında "İstanbul için bir şans" şeklindeki ifadesini hatırlattı.

Bir basın mensubu, Özbek'in AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hakkında "İstanbul için bir şans" şeklindeki ifadesini hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Dursun Özbek, Kurum’un İBB adaylığı hakkında “Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim” demişti.

Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Dursun Özbek, Kurum’un İBB adaylığı hakkında “Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim” demişti.

Ek olarak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bir fotoğrafı da eleştirilmişti.

Ek olarak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bir fotoğrafı da eleştirilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gazeteci son günlerde çok konuşulan Kurum ile Özbek'in birlikte fotoğrafını da hatırlatarak "Siyasi renginiz belli mi?" diye sordu.

Gazeteci son günlerde çok konuşulan Kurum ile Özbek'in birlikte fotoğrafını da hatırlatarak "Siyasi renginiz belli mi?" diye sordu.

Ortamın gerildiği hissedilen anlarda Özbek bu soruya, "Soru maksatlı" dedi.

Ortamın gerildiği hissedilen anlarda Özbek bu soruya, "Soru maksatlı" dedi.

'Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Konuşmamda da ifade ettim, benim başkan olduğum dönemde sayın başkanla yaklaşık 1.5 senedir güzel ilişkiler içinde olduk. Galatasaray'ın projeleri için verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir.'

"Fotoğrafla ilgili ise, dün sayın başkanın davetine de gittim. Gayriihtiyari bir hareket. Benim orada söyleyebileceğim bir şey yok" diye bitirdi.

"Fotoğrafla ilgili ise, dün sayın başkanın davetine de gittim. Gayriihtiyari bir hareket. Benim orada söyleyebileceğim bir şey yok" diye bitirdi.

İşte o anlar:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
11
5
3
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

ulan yanar döner olma de ki ben akepe destekcisiyim kuruma destek veriyordun noldu söylesene yine ekremin yanında da delikanlı gibi 😁🐧

Yunus

74 yaşındaki adamsın taşşak avuçlar gibi avuçluyor gslilerin gıkı çıkmıyor :D işinize gelmedimi saçma! :D

heisenberg

Galatasaray her zaman hükümetin takımı olmuştur kim yenerse onu tutar...