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Cevad Prekazi Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti ve Nereli? Cevad Prekazi Hangi Takımlarda Oynadı?

Cevad Prekazi Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti ve Nereli? Cevad Prekazi Hangi Takımlarda Oynadı?

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 23:46
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Cevad Prekazi kimdir? Cevad Prekazi kaç yaşında vefat etti? Cevad Prekazi nereli? Cevad Prekazi hangi takımlarda oynadı? Cevad Prekazi Galatasaray'da kaç gol attı?

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Cevad Prekazi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cevad Prekazi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cevad Prekazi, Galatasaray'ın 1985-1991 yılları arasındaki orta saha oyuncularından biriydi. Arnavut kökenli Kosovalı futbolcu, 18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya geldi. 

Altı çocuklu bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Prekazi hem Sırp hem Türk vatandaşlığına sahipti. Cevad Prekazi, 8 Kasım 2026 Pazar günü evinde hayatını kaybetti. Doğum tarihine göre 69 yaşındaydı.

Cevad Prekazi hangi takımlarda oynadı?

Cevad Prekazi hangi takımlarda oynadı?

Cevad Prekazi, Partizan, Hajduk Split ve Galatasaray formaları giydi. Her kulüpte efsaneleşen isim 'Yugoslav futbolunun' da efsaneleri arasındaydı. 

Prekazi, 18 yaşını doldurduktan sonra Partizan ile profesyonel sözleşme imzaladı ve yıllarca bu takımın formasını giydi. Partizan'ın ardından Hajduk Split'e transfer olan oyuncu burada kupa sevinci yaşadı. 1985'te Galatasaray'a geldi ve 1991'e kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa süre Altay ve Bakırköyspor'da top koşturdu. 1993 yazında Yugoslavya'ya dönen Prekazi, Trudbenik'te oynayarak kariyerini noktaladı.

Cevad Prekazi Galatasaray'da kaç gol attı?

Cevad Prekazi Galatasaray'da kaç gol attı?

Cevad Prekazi, sarı kırmızılı formayla 44 gol attı. 

Galatasaray formasıyla 229 maça çıkan Prekazi bu maçlarda 44 gol attı ve 65 asist yaptı. Sarı-kırmızılı takımla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar çıkan Galatasaray'ın önemli oyuncularından biriydi. 15 Mart 1989'da Köln'de oynanan Monaco maçının 61. dakikasında serbest vuruştan attığı uzaktan gol Galatasaray taraftarlarının hafızasına kazındı. Sol ayağı, serbest vuruş ustalığı ve asistleriyle tanınıyordu.

Cevad Prekazi futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı?

Cevad Prekazi futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı?

Cevad Prekazi futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı sorusunun yanıtı, futboldan kopmadı ve gençlere yöneldi. 2001-02 sezonunda Belgrad'ın FK Zeleznik takımında kısa süre teknik direktörlük yaptı. Temmuz 2017'den itibaren Partizan'ın genç takımında maç analisti olarak çalıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından imzalı formasını satışa çıkaran Prekazi, formanın gelirini depremzedeler için bağışladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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