Cevad Prekazi Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti ve Nereli? Cevad Prekazi Hangi Takımlarda Oynadı?

Cevad Prekazi, Partizan, Hajduk Split ve Galatasaray formaları giydi. Her kulüpte efsaneleşen isim 'Yugoslav futbolunun' da efsaneleri arasındaydı.

Prekazi, 18 yaşını doldurduktan sonra Partizan ile profesyonel sözleşme imzaladı ve yıllarca bu takımın formasını giydi. Partizan'ın ardından Hajduk Split'e transfer olan oyuncu burada kupa sevinci yaşadı. 1985'te Galatasaray'a geldi ve 1991'e kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa süre Altay ve Bakırköyspor'da top koşturdu. 1993 yazında Yugoslavya'ya dönen Prekazi, Trudbenik'te oynayarak kariyerini noktaladı.