Cevad Prekazi Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti ve Nereli? Cevad Prekazi Hangi Takımlarda Oynadı?
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Cevad Prekazi kimdir? Cevad Prekazi kaç yaşında vefat etti? Cevad Prekazi nereli? Cevad Prekazi hangi takımlarda oynadı? Cevad Prekazi Galatasaray'da kaç gol attı?
Cevad Prekazi kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Cevad Prekazi hangi takımlarda oynadı?
Cevad Prekazi Galatasaray'da kaç gol attı?
Cevad Prekazi futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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