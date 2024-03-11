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Fazlı Tonar İsimli Hoca: 'Sakal Kesmek Haramsa, Berberler de Harama Ortak Olmuş Olur'

Fazlı Tonar İsimli Hoca: 'Sakal Kesmek Haramsa, Berberler de Harama Ortak Olmuş Olur'

Instagram Berber sakal
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 10:54

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Hoca olduğunu iddia eden ve sohbetlerinden görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Fazlı Tonar isimli kişi, kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdiği anlar ile gündem oldu.

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Fazlı Tonar o anlarda, 'Sakal kesmek haramsa sakal tıraşı yapan berberlerin durumu nedir?' sorusunu cevaplıyor.

Fazlı Tonar o anlarda, 'Sakal kesmek haramsa sakal tıraşı yapan berberlerin durumu nedir?' sorusunu cevaplıyor.

Tonar o soruya ise, 'Sakal kesmek haramsa, sakalı kesen kişi de, ortak olan kişi de haram yapmış oluyor. Yani berber kardeşlerimiz sakal tıraşı yapmaması lazım. Hem yapan mesul hem de yaptıran mesul oluyor' diyerek cevap veriyor.

Tonar o soruya ise, 'Sakal kesmek haramsa, sakalı kesen kişi de, ortak olan kişi de haram yapmış oluyor. Yani berber kardeşlerimiz sakal tıraşı yapmaması lazım. Hem yapan mesul hem de yaptıran mesul oluyor' diyerek cevap veriyor.

Fazlı Tonar sözlerinin devamında ise, 'Çok mecbursa yüzüne jilet vurmasın, makine ile beraber tıraş olsun' diyor.

İşte o anlar: 👇

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