Fazlı Tonar İsimli Hoca: 'Sakal Kesmek Haramsa, Berberler de Harama Ortak Olmuş Olur'

Hoca olduğunu iddia eden ve sohbetlerinden görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Fazlı Tonar isimli kişi, kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdiği anlar ile gündem oldu.
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Fazlı Tonar o anlarda, 'Sakal kesmek haramsa sakal tıraşı yapan berberlerin durumu nedir?' sorusunu cevaplıyor.
Tonar o soruya ise, 'Sakal kesmek haramsa, sakalı kesen kişi de, ortak olan kişi de haram yapmış oluyor. Yani berber kardeşlerimiz sakal tıraşı yapmaması lazım. Hem yapan mesul hem de yaptıran mesul oluyor' diyerek cevap veriyor.
İşte o anlar: 👇
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