Kasım Ayındaki Milli Ara Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek?
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Milli ara ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek? 2026-2027 sezonu milli ara tarihleri neler? Türkiye - Belçika ve Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig milli aradan sonra ne zaman başlayacak?
Milli ara ne zaman başlayacak?
Milli ara ne zaman bitecek?
Milli aranın ardından ilk lig maçı ne zaman oynanacak?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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