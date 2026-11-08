Kasım Ayındaki Milli Ara Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek?

Milli ara ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek? 2026-2027 sezonu milli ara tarihleri neler? Türkiye - Belçika ve Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig milli aradan sonra ne zaman başlayacak?