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Kasım Ayındaki Milli Ara Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek?

Kasım Ayındaki Milli Ara Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 23:14
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Milli ara ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek? 2026-2027 sezonu milli ara tarihleri neler? Türkiye - Belçika ve Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig milli aradan sonra ne zaman başlayacak?

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Milli ara ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman başlayacak?

Futbolseverler lig maçlarına verilecek aranın hangi tarihlerde olacağını araştırıyor. 2026-2027 sezonunun Kasım ayındaki milli arası, sezonun ikinci milli takım arası olarak 9 Kasım 2026'da başlayacak. Kulüpler oyuncularını 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren milli takımlara gönderecek ve bu dönemde kulüp maçlarına ara verilecek.

Süper Lig, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçıyla araya girmiş oldu.

Milli ara ne zaman bitecek?

Milli ara ne zaman bitecek?

Milli ara ne zaman bitecek sorusunun yanıtı 16 Kasım 2026. Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte ligdeki karşılaşmalar yeniden oynanmaya başlayacak. A Milli Takım bu dönemde UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında iki kritik karşılaşmaya çıkacak.

Türkiye, grupta kötü sonuçlar alırken son iki maçta Belçika ve Fransa ile oynayacak.

Milli aranın ardından ilk lig maçı ne zaman oynanacak?

Milli aranın ardından ilk lig maçı ne zaman oynanacak?

16 Kasım Pazartesi'den itibaren milli aradan lige geri dönüş yapacağız. İlk lig maçı için ise 21 Kasım'ı bekleyeceğiz.

Milli aradan önce son maçı oynayan Gençlerbirliği ligi yeniden açan takım olacak. 21 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Gençlerbirliği evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak ve yeniden lig maratonu başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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