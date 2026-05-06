Sıcak Hava Dalgası Geliyor: Meteoroloji Tüm Yurdun Isınacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 22:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporlarını yayımladı. Rekor düzeye ulaşan kar ve yağmur yağışlarının ardından havaların ne zaman ısınacağı merak konusu olmuştu. Hava tahminlerine göre, uzun süren soğuk günlerin ardından sıcak hava dalgasının ne zaman yurdu etkisi altına alacağı belli oldu!

Peki havalar ne zaman ısınacak?

Afrika sıcak hava dalgası ülkemize giriş yapıyor.

Aralık 2025 – Şubat 2026 arasında son 66 yılın en yüksek yağışlı günleri yaşandı. Barajlar doldu, Türkiye genelinde metrekareye 300 kg yağış düştü. Mayıs ayında bile bazı illerimiz kar yağışına teslim oldu. Havalar zaman zaman ısınsa da bahar ayları tam olarak etkili olmadı.

'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusu birçoğumuzun gündeminde yer aldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı hava tahmin raporlarında 8 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde sıcaklıkların artacağını belirtti. Bir uyarı da Hava Forum'dan geldi.

"Ilık ve sıcak hava perşembe, cuma günü yurda yayılacak."

Hava Forum, X hesabından yaptığı açıklamada 7 ve 8 Mayıs tarihlerin yurdun ısınacağı müjdesini verdi. Balkanlar üzerinden Afrika sıcak hava dalgasının giriş yaptığı duyuruldu. Edirne'nin 28 dereceye kadar çıktığı bugünlerde, ılık ve sıcak hava yavaş yavaş tüm yurdumuzu etkisi altına alacak. MGM'den yapılan açıklama ise şu şekilde: 'Yurt genelinde yarın (Perşembe) hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.'

7 Mayıs Perşembe Hava Durumu

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
