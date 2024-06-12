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'Şeyh' Muhammed Mardini'nin Keramet Hikayesi Gündemde: 'İmam Şafi Hazretleri 4 Yıl Annesinin Karnında Kaldı'

'Şeyh' Muhammed Mardini'nin Keramet Hikayesi Gündemde: 'İmam Şafi Hazretleri 4 Yıl Annesinin Karnında Kaldı'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 14:27

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Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin anlattığı keramet sosyal medyada gündem oldu. Mardini 'İmam Şafi hazretleri çok edepli. 4 yıl boyunca annesinin karnında kalıyor. İmam Şafi, İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı bunu yapıyor' dedi. 

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Sosyal medyada dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin İmam Şafi ile ilgili anlattığı keramet sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin İmam Şafi ile ilgili anlattığı keramet sosyal medyada gündem oldu.

İmam Şafi'nin İmam-ı Azam'a çok saygı duyduğunu söyleyen Mardini 'Dört sene annesinin karnında bekliyor. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği gün İmam Şafi doğuyor. Herkes 9 ayda doğuyor, İmam Şafi'nin annesi 4 sene boyunca hamile kalıyor.' dedi. 📹

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Nuray

Biz bu insanlarla aynı evreni paylaşıyor olamayız. :)

garibann

sana bir sır vereyim mi :))))))))

Hasan Tahsin

Sene 2024 marsa uzay aracı gönderebiliyoruz ,akıllı telefonlarla evimizden çıkmadan tüm ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz,ama hala bu primat kafasını değiştire... Devamını Gör

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