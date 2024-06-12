'Şeyh' Muhammed Mardini'nin Keramet Hikayesi Gündemde: 'İmam Şafi Hazretleri 4 Yıl Annesinin Karnında Kaldı'

Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin anlattığı keramet sosyal medyada gündem oldu. Mardini 'İmam Şafi hazretleri çok edepli. 4 yıl boyunca annesinin karnında kalıyor. İmam Şafi, İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı bunu yapıyor' dedi.