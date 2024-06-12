'Şeyh' Muhammed Mardini'nin Keramet Hikayesi Gündemde: 'İmam Şafi Hazretleri 4 Yıl Annesinin Karnında Kaldı'

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Sosyal medyada dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kadiri tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini'nin İmam Şafi ile ilgili anlattığı keramet sosyal medyada gündem oldu.
İmam Şafi'nin İmam-ı Azam'a çok saygı duyduğunu söyleyen Mardini 'Dört sene annesinin karnında bekliyor. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği gün İmam Şafi doğuyor. Herkes 9 ayda doğuyor, İmam Şafi'nin annesi 4 sene boyunca hamile kalıyor.' dedi. 📹
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Biz bu insanlarla aynı evreni paylaşıyor olamayız. :)
sana bir sır vereyim mi :))))))))
Sene 2024 marsa uzay aracı gönderebiliyoruz ,akıllı telefonlarla evimizden çıkmadan tüm ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz,ama hala bu primat kafasını değiştire... Devamını Gör
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