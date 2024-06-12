Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Sümüğüyle İmtihanı Kameralara Yansıdı: Elini Eteğine Sildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında burnu aktı. Konser esnasında zor anlar yaşayan Swift, eliyle burnunu sildikten sonra eteğine sürdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Son zamanlarda düzenlediği 'Eras' konserleri kapsamında Avrupa'yı turlayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında başına talihsiz bir olay geldi.
Swift'in sahne aldığı gün hava sıcaklığının 8 derecenin altında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle burnunun aktığı anlar kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı eliyle burnunu temizledikten sonra eteğine sürdü. Konser kayıtlarına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler 📹
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