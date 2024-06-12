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Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Sümüğüyle İmtihanı Kameralara Yansıdı: Elini Eteğine Sildi

Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Sümüğüyle İmtihanı Kameralara Yansıdı: Elini Eteğine Sildi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 13:14

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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında burnu aktı. Konser esnasında zor anlar yaşayan Swift, eliyle burnunu sildikten sonra eteğine sürdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Son zamanlarda düzenlediği 'Eras' konserleri kapsamında Avrupa'yı turlayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında başına talihsiz bir olay geldi.

Son zamanlarda düzenlediği 'Eras' konserleri kapsamında Avrupa'yı turlayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında başına talihsiz bir olay geldi.

Swift'in sahne aldığı gün hava sıcaklığının 8 derecenin altında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle burnunun aktığı anlar kameralara yansıdı.

Swift'in sahne aldığı gün hava sıcaklığının 8 derecenin altında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle burnunun aktığı anlar kameralara yansıdı.

Ünlü şarkıcı eliyle burnunu temizledikten sonra eteğine sürdü. Konser kayıtlarına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı eliyle burnunu temizledikten sonra eteğine sürdü. Konser kayıtlarına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler 📹

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