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Türkiye'de Rahat Yaşandığını Söyleyen Gurbetçiden Tepki Çeken Sözler! 'Millet Rahatladıkça Şımarmış'

Türkiye'de Rahat Yaşandığını Söyleyen Gurbetçiden Tepki Çeken Sözler! 'Millet Rahatladıkça Şımarmış'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 10:37

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Sokak röportajında Türkiye'nin yaşam koşullarının rahat olduğunu söyleyen kadın sosyal medyada tepki çekti. Ekonominin iyi olduğunu söyleyen gurbetçi 'Millet rahatladıkça şımarmış. Herkesin altında araba var ama şükür yok. Geçen bir lahmacuncuya gittim dışarıda sıra bekledim. Avrupa'da bizim bir yere gidip yemek yeme lüksümüz yok.' dedi.

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Türkiye'ye gelen gurbetçilerin tepki çeken sokak röportajı açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Kendi yaşadığı ülkede 11 ay çalıştığını, sadece 1 ay gezdiğini söylen gurbetçi, Türkiye'de yaşayanların refah seviyesi yükseldikçe şımardığını belirtti.

Türkiye'ye gelen gurbetçilerin tepki çeken sokak röportajı açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Kendi yaşadığı ülkede 11 ay çalıştığını, sadece 1 ay gezdiğini söylen gurbetçi, Türkiye'de yaşayanların refah seviyesi yükseldikçe şımardığını belirtti.

Herkesin istediği gibi gezdiğini ve altında araba olduğunu söyleyen gurbetçi 'Çok rahat eskiden böyle değildi, ama şükür yok. Pahalı diyorlar ama her yer dolu. Geçen gün lahmacuncuya gittim sıra bekledim. Üniversite bitiriyorlar ama çalışan yok. Geçinemiyorsan karı koca çalışacaksın, burada hep erkekler çalışıyor.' ifadelerini kullandı. İşte o röportaj; 📹

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