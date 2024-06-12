Türkiye'de Rahat Yaşandığını Söyleyen Gurbetçiden Tepki Çeken Sözler! 'Millet Rahatladıkça Şımarmış'

Sokak röportajında Türkiye'nin yaşam koşullarının rahat olduğunu söyleyen kadın sosyal medyada tepki çekti. Ekonominin iyi olduğunu söyleyen gurbetçi 'Millet rahatladıkça şımarmış. Herkesin altında araba var ama şükür yok. Geçen bir lahmacuncuya gittim dışarıda sıra bekledim. Avrupa'da bizim bir yere gidip yemek yeme lüksümüz yok.' dedi.