Hangilerini Hatırlıyorsun? Türkiye'nin En İyi 5 Teyzesi Tek Videoda

Zamanında Türkiye'nin sosyal ağlarında çokça paylaşılmış ve bir dönem herkesin görünce tanıdığı 5 teyze tek videoda toplandı. İzlerken geçmişe gideceğiniz listede yer alan kişilere hep birlikte bakalım.
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Türkiye sosyal medya geçmişinin en efsane teyze görüntülerini bir araya getiren video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
TRT spikerinin kolunu ısıran nineden Yalçın Çakır'ın programında 'Doğum tarihiniz hangi yıl?' sorusuna 'Muş' Yanıtını veren Melek Subaşı'na 5 ünlü teyzenin yer aldığı video şu şekilde; 📹
Peki sizce Türkiye'nin en iyi teyzesi hangisi? Tarafını seç!
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