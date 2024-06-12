Arabanın Motorundan Gelen Ses Nedeniyle Kaputu Açtı, Gördüğü Şey Karşısında Şoka Uğradı

Düzce'de arabanın motorundan ses gelmesi üzerine tamirciye giden Hüseyin Gümüş'ün aracının motor bölümünden 1 metrelik yılan çıktı. İtfaiye ekipleri yılanı lastiği sökerek çıkardı.
Aracı kontrol etmek isteyen kişinin yılanı gördüğü andaki panik hali güvenlik kamerasına yansıdı.
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Hüseyin Gümüş’e ait aracın motor bölümünü kontrol etmek için açan servis elemanı motor bölümüne elini uzattığı anda 1 metrelik yılanla karşılaştı.
Güvenlik kamerasında panikle elini çektiği görünen eleman itfaiye ekiplerine haber verdi. Yılanı motor kısmından çıkarma çabaları sonuçsuz kalınca, tekerlekler sökülerek yılan olduğu yerden alındı.
Yılanın motor kaputunda ortaya çıktığı anlar kameralara yansıdı; 📹
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