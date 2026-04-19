Ses Kalınlaştırma Operasyonu Geçiren Adamın Ses Tonunun Değişimi Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 16:08

Ses tonu aslında tüm görünüşümüz ve imajımız üzerinde etkili. Biriyle tanıştığımızda görsel imaj saniyeler içinde oluşsa da, o kişi konuşmaya başladığı an zihnimizdeki tüm algı yeniden şekillenir. Araştırmalar, insanların daha pes (kalın) ve tok ses tonlarını daha güvenilir, baskın ve liderlik vasfına sahip olarak algıladığını gösteriyor. 

Ses kalınlaştırma operasyonu geçiren bir adamın ses tonundaki değişim kısa sürede viral oldu. Video, tıp dünyasının nerelere geldiğini bir kere daha ortaya koydu.

Peki ses kalınlaştırma operasyonu nasıl yapılıyor?

Bu operasyon, ses telleri çok gergin veya ince olan, sesi yapısal olarak çok tiz çıkan kişilerde sesi daha bas ve erkeksi bir tona çekmek için yapılıyor. Cerrah, boyundaki tiroid kıkırdağına küçük bir müdahalede bulunarak ses tellerinin boyunu kısaltır veya gerginliğini azaltır. Bu, tıpkı bir gitar telini gevşetmek gibi sesin daha kalın çıkmasını sağlar.

Neden Yapılıyor?

  • Mutasyonel Falsetto (Puberfoni): Ergenlikten sonra sesin kalınlaşmaması durumunda.

  • Yapısal İnce Ses: Kişinin sesinin fiziksel yapısı gereği çok tiz olması ve bu durumun sosyal hayatını etkilemesi.

  • Cinsiyet Uyum Süreçleri: Sesi daha maskülen bir tona taşımak için.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
