Şerbo'daki Aşk-ı Memnu Benzetmesinden Hilmi Cem'in Final Tahminine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'daki Aşk-ı Memnu Benzetmesinden Hilmi Cem'in Final Tahminine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Haziran Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin 2 sezondur reytingleri silip süpüren dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam (7 Haziran) 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. Sevilen dizi kaos yüküyle hepimizi diken üstünde hissettirirken, Görkem ve Ömer ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Ünal ailesi evinde yaşananlar resmen şoke etti.
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü tüylerimizi diken diken ederken, özellikle son sahnenin Aşk-ı Memnu final bölümüyle benzerliğine yapılan video bize resmen nostalji yaşattı.
Survivor All Star'da finale sayılı günler kala elenen yarışmacılardan Hilmi Cem, finale kalmasını istediği yarışmacıları açıkladı.
Gözümüzün bebeği, kaos ihtiyacımızı karşılayan yegane dizimiz Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran arası verdi. Hop oturtup hop kaldıran bir bölümle heyecanı tavan yaptıran Şerbo'da her sahneye şaşırırken en çok Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın hiç de umduğumuz gibi biri olmamasıyla yıkıldık.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. 3. sezona ilerlerken dizideki tüm kötü karakterlerin çıkması ve Orhan'ın ölmeyip diziye geri dönmesi epey şaşırtırken, bölüm sonunda Seyran'ın bayılması ve hastalığının ortaya çıkması dramı arşa çıkardı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran arası verdi. Şerbo'nun sezon finali gelmiş geçmiş en iyiler arasında yer alırken, bir çift Şerbo izlerken o anları kayıt altına almış.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ekran arası verirken, dizide Alev'i canlandıran Müjde Uzman diziye veda etti. Uzman, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Dün akşam (7 Haziran Cuma) ekranların en büyük sezon finali kapışması yaşandı. Bu sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti ve ezeli rakibi Yalı Çapkını aynı anda sezon finallerini yayınlarken, hangi dizinin daha çok izleneceği merak konusu oldu.
Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekrana döndüren dizi Gaddar, düşük reyting oranları nedeniyle final yaptı. Gaddar'ın finaline ise izleyicilerden tepki yağdı.
Kızılcık Şerbeti muazzam bir sezon finali bölümüyle ekranlara veda ederken, Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın kötü bir karakter çıkması hepimizi dumur etti. Herkes Giray'ın iş çevirdiği kadının kim olduğunu merak ederken, dikkatli izleyiciler iddialı bir ipucu buldular.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hafızalardan silinemeyecek bir sezon finaliyle ekrana ara verirken, Birsen Altuntaş yeni sezon için 5 oyuncunun kadroya gireceğini açıkladı!
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