Arda Güler’in Viral Olan Hakemle Konuşmasını İspanyolca Öğretmeni Yorumladı
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Arda Güler'in hakemden sarı kart istediği anlar bu kez bir İspanyolca eğitmeninin gözünden yeniden gündemde.
Racing Santander maçında hakem kamerasına yansıyan diyaloğu inceleyen İbrahim Emin Ege isimli İspanyolca öğretmeni, Arda'nın küçük bir dil hatası yaptığını söyledi. Hakemin gülerek verdiği yanıtın ise İspanyolların sık kullandığı bir deyime dayandığını anlattı.
Arda, viral olan videoda hakeme ne dedi?
Hakemin cevabı: "Tranquilo" ve "vamos"
En eğlenceli kısım: "Tú por pedir, ¿no?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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