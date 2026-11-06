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Arda Güler’in Viral Olan Hakemle Konuşmasını İspanyolca Öğretmeni Yorumladı

Arda Güler’in Viral Olan Hakemle Konuşmasını İspanyolca Öğretmeni Yorumladı

arda güler
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 15:22
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Arda Güler'in hakemden sarı kart istediği anlar bu kez bir İspanyolca eğitmeninin gözünden yeniden gündemde.

Racing Santander maçında hakem kamerasına yansıyan diyaloğu inceleyen İbrahim Emin Ege isimli İspanyolca öğretmeni, Arda'nın küçük bir dil hatası yaptığını söyledi. Hakemin gülerek verdiği yanıtın ise İspanyolların sık kullandığı bir deyime dayandığını anlattı.

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Arda, viral olan videoda hakeme ne dedi?

Arda, viral olan videoda hakeme ne dedi?

Tüm dünyada viral olan görüntülerde Arda Güler, bir pozisyonun ardından hakeme dönüp rakibe sarı kart gösterilmesini istiyor. Bunu İspanyolca 'Árbitro, amarillo' diyerek yapıyor.

İspanyolca öğretmeni İbrahim Emin Ege'ye göre burada küçük bir hata var. İspanyolcada kelimelerin cinsiyeti var ve 'kart' anlamına gelen tarjeta dişil bir kelime. Bu yüzden sarı kart 'tarjeta amarilla' diye söyleniyor. Futbolcular sahada bunu kısaltıp yalnızca 'amarilla' diyor.

Arda ise sıfatı eril hâliyle, 'amarillo' olarak kullandı. Ege'nin yorumu net: 'Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor.' Yani hakemin derdini anlamasına engel olmayan, hayati olmayan bir hata.

Hakemin cevabı: "Tranquilo" ve "vamos"

Hakemin cevabı: "Tranquilo" ve "vamos"

Hakem José Luis Munuera Montero, itiraz eden Arda'ya sert bir karşılık vermiyor. Önce 'Arda, tranquilo' diyor, yani 'Arda, sakin ol'. Ardından 'Vamos Arda, vamos' diye ekliyor. Bu da 'Hadi Arda, hadi, devam et' anlamına geliyor.

Diyalog, Real Madrid'in 1 Kasım'da La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander'i deplasmanda 3-0 yendiği maçta yaşandı. Arda Güler bu maçta Jude Bellingham'ın golüne asist yaptı. Hakem kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

En eğlenceli kısım: "Tú por pedir, ¿no?"

En eğlenceli kısım: "Tú por pedir, ¿no?"

Ege'nin 'en eğlenceli kısım' dediği an, hakemin gülerek söylediği şu cümle: 'Tú por pedir, ¿no?' Türkçeye en yakın karşılığı 'İstemiş olmak için istiyorsun, değil mi?'

İspanyolcada pedir fiili istemek, talep etmek anlamına geliyor. Ege, hakemin sözünü İspanyolların sık kullandığı 'Por pedir que no quede' deyimiyle ilişkilendiriyor. Deyim kabaca 'İstemekten zarar gelmez' anlamına geliyor. Ege bunu Türkçedeki 'İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü' sözüne benzetiyor.

Hakemin gülerek verdiği bu yanıt, Arda'nın şansını denediğini fark ettiğini gösteriyor! :)

Tabii tüm bu detayların dışında, videonun bu denli popüler olmasının sebebi, Arda'nın İspanyolca konuşmasının tatlı bulunmuş olması.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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