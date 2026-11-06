Arda Güler’in Viral Olan Hakemle Konuşmasını İspanyolca Öğretmeni Yorumladı

Tüm dünyada viral olan görüntülerde Arda Güler, bir pozisyonun ardından hakeme dönüp rakibe sarı kart gösterilmesini istiyor. Bunu İspanyolca 'Árbitro, amarillo' diyerek yapıyor.

İspanyolca öğretmeni İbrahim Emin Ege'ye göre burada küçük bir hata var. İspanyolcada kelimelerin cinsiyeti var ve 'kart' anlamına gelen tarjeta dişil bir kelime. Bu yüzden sarı kart 'tarjeta amarilla' diye söyleniyor. Futbolcular sahada bunu kısaltıp yalnızca 'amarilla' diyor.

Arda ise sıfatı eril hâliyle, 'amarillo' olarak kullandı. Ege'nin yorumu net: 'Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor.' Yani hakemin derdini anlamasına engel olmayan, hayati olmayan bir hata.