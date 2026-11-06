Tuba Ünsal'ı Türkiye'den Koparan Ayrılıkta Şok İtiraf: Genç Sevgilisi Onu Evine Girip Çıkan O İsimle Aldatmış!

Emir Ulusoy'la yaşadığı aşkın sona erdiği haberi geldiğinde, Ünsal'ın İstanbul'daki hayatını da geride bırakıp çocuklarıyla Fransa'ya taşınması herkesi şaşırtmıştı. Bülent Cankurt o günlerde ünlü oyuncuyu arayıp ayrılığın arkasında bir ihanet olup olmadığını sorduğunda, Ünsal böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemiş ve kızı Sare'nin Paris'teki Lycée Molière'e kabul edildiğini anlatmıştı.

Oyuncuya göre aralarına girecek mesafe ilişkiyi yürütülemez hale getirecekti, bu yüzden ikili ayrılmaya karar vermişti. Tuba Ünsal ile Emir Ulusoy'un neden ayrıldığı sorusunun yanıtının bu açıklamadan ibaret olmadığı ise aradan geçen haftalarda ortaya çıktı.