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Tuba Ünsal'ı Türkiye'den Koparan Ayrılıkta Şok İtiraf: Genç Sevgilisi Onu Evine Girip Çıkan O İsimle Aldatmış!

Tuba Ünsal'ı Türkiye'den Koparan Ayrılıkta Şok İtiraf: Genç Sevgilisi Onu Evine Girip Çıkan O İsimle Aldatmış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 14:43
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Kızının okulu nedeniyle Paris'e yerleştiğini anlatan Tuba Ünsal'ın, genç sevgilisi Emir Ulusoy'la yollarını ayırmasının ardındaki gerçek hikâye magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık haberinin ilk duyulduğu günlerde aldatma iddialarını reddeden ünlü oyuncu, aradan geçen bir buçuk ayın ardından Sabah yazarı Bülent Cankurt'a ilk açıklamasıyla hiç örtüşmeyen bir itirafta bulundu. İlişkiyi bitiren kişinin, Ünsal'ın evine girip çıkan çok yakın bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah - Bülent Cankurt

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Tuba Ünsal, mankenlikten Vizontele Tuuba'ya uzanan kariyeri ve gündemden düşmeyen aşk hayatıyla tanınıyor.

Tuba Ünsal, mankenlikten Vizontele Tuuba'ya uzanan kariyeri ve gündemden düşmeyen aşk hayatıyla tanınıyor.

Kariyerine mankenlikle başlayan Tuba Ünsal, ardından oyunculuğa geçerek Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba gibi yapımlarla izleyicinin hafızasında yer edindi, son olarak da Ruhumun Aynası dizisinde rol aldı.

Ünlü oyuncunun özel hayatı ise her dönem en az kariyeri kadar konuşuldu; Cem Cantaş, Murat Pilevneli ve Mirgün Cabas ile yaptığı üç evlilikten Sare ve Civan Mert adında iki çocuğu dünyaya geldi. Son dönemde adı, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Emir Ulusoy ile anılan Ünsal'ın bu ilişkisi, Bülent Cankurt'un aktardığına göre Ekim 2024'te başlamıştı.

Emir Ulusoy'dan ayrılıp Paris'e yerleşen Tuba Ünsal, ilk başta aldatma iddiasını reddetmişti.

Emir Ulusoy'dan ayrılıp Paris'e yerleşen Tuba Ünsal, ilk başta aldatma iddiasını reddetmişti.

Emir Ulusoy'la yaşadığı aşkın sona erdiği haberi geldiğinde, Ünsal'ın İstanbul'daki hayatını da geride bırakıp çocuklarıyla Fransa'ya taşınması herkesi şaşırtmıştı. Bülent Cankurt o günlerde ünlü oyuncuyu arayıp ayrılığın arkasında bir ihanet olup olmadığını sorduğunda, Ünsal böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemiş ve kızı Sare'nin Paris'teki Lycée Molière'e kabul edildiğini anlatmıştı.

Oyuncuya göre aralarına girecek mesafe ilişkiyi yürütülemez hale getirecekti, bu yüzden ikili ayrılmaya karar vermişti. Tuba Ünsal ile Emir Ulusoy'un neden ayrıldığı sorusunun yanıtının bu açıklamadan ibaret olmadığı ise aradan geçen haftalarda ortaya çıktı.

Tuba Ünsal'a göre Emir Ulusoy onu, evlerine girip çıkan yakın bir arkadaşıyla aldattı.

Tuba Ünsal'a göre Emir Ulusoy onu, evlerine girip çıkan yakın bir arkadaşıyla aldattı.

Cankurt'un 6 Kasım tarihli köşesinde aktardığına göre, yolları yeniden kesiştiğinde Tuba Ünsal bu kez ihaneti kabul etti ve Emir Ulusoy'un kendisini, evlerine sık sık gelen çok yakın bir arkadaşıyla aldattığını anlattı. Ünsal'ın sözlerine bakılırsa Ulusoy da aldattığını inkâr etmemiş, ihaneti kendisine itiraf etmişti.

Oyuncunun, Cankurt'un tüm ısrarlarına rağmen ilişkisini bitiren o arkadaşın adını vermemesi ise merakı iyice körükledi. Sabah yazarı köşesinde konunun takipçisi olduğunu ve Ünsal'ı sırtından bıçaklayan ismi öğreneceğini yazarken, sır gibi saklanan o kadının kim olduğu şimdilik yanıtsız kalıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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