Tuba Ünsal'ı Türkiye'den Koparan Ayrılıkta Şok İtiraf: Genç Sevgilisi Onu Evine Girip Çıkan O İsimle Aldatmış!
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Kızının okulu nedeniyle Paris'e yerleştiğini anlatan Tuba Ünsal'ın, genç sevgilisi Emir Ulusoy'la yollarını ayırmasının ardındaki gerçek hikâye magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık haberinin ilk duyulduğu günlerde aldatma iddialarını reddeden ünlü oyuncu, aradan geçen bir buçuk ayın ardından Sabah yazarı Bülent Cankurt'a ilk açıklamasıyla hiç örtüşmeyen bir itirafta bulundu. İlişkiyi bitiren kişinin, Ünsal'ın evine girip çıkan çok yakın bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah - Bülent Cankurt
Tuba Ünsal, mankenlikten Vizontele Tuuba'ya uzanan kariyeri ve gündemden düşmeyen aşk hayatıyla tanınıyor.
Emir Ulusoy'dan ayrılıp Paris'e yerleşen Tuba Ünsal, ilk başta aldatma iddiasını reddetmişti.
Tuba Ünsal'a göre Emir Ulusoy onu, evlerine girip çıkan yakın bir arkadaşıyla aldattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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