Onedio’da Vidio Çekerek PlayStation 5, Dyson Saç Şekillendirici ve Nicesini Kazanma Şansı!

ViDio’da ilişkilerden arkadaşlığa, günlük hayattan popüler kültüre kadar pek çok farklı konu yer alıyor. Kullanıcılar kendi fikirlerini, deneyimlerini ve yorumlarını bu konular üzerinden videoya dönüştürebiliyor.

Katılım için ViDio sayfasındaki konulardan birinin seçilmesi ve hazırlanan videonun platforma yüklenmesi gerekiyor. Yüzünü göstermek istemeyen kullanıcılar ise yalnızca sesleriyle anlatım yaparak veya farklı görüntüler kullanarak içerik oluşturabiliyor.