article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Onedio’da Vidio Çekerek PlayStation 5, Dyson Saç Şekillendirici ve Nicesini Kazanma Şansı!

Onedio’da Vidio Çekerek PlayStation 5, Dyson Saç Şekillendirici ve Nicesini Kazanma Şansı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.11.2026 - 15:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Onedio’nun video içerik platformu ViDio, kullanıcılarına çektikleri videolarla birbirinden farklı ödüller kazanma fırsatı sunuyor. ViDio’da en yüksek beğeniyi toplayan 10 kişi, PlayStation 5, Dyson saç şekillendirici, AirPods ve JBL Bluetooth hoparlör ödüllerinin sahibi olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dakikalık videoyla ödül kazanma şansı!

Bir dakikalık videoyla ödül kazanma şansı!

ViDio’da ilişkilerden arkadaşlığa, günlük hayattan popüler kültüre kadar pek çok farklı konu yer alıyor. Kullanıcılar kendi fikirlerini, deneyimlerini ve yorumlarını bu konular üzerinden videoya dönüştürebiliyor.

Katılım için ViDio sayfasındaki konulardan birinin seçilmesi ve hazırlanan videonun platforma yüklenmesi gerekiyor. Yüzünü göstermek istemeyen kullanıcılar ise yalnızca sesleriyle anlatım yaparak veya farklı görüntüler kullanarak içerik oluşturabiliyor.

En yüksek beğeniyi toplayan 10 kişiye 10 ödül!

En yüksek beğeniyi toplayan 10 kişiye 10 ödül!

ViDio’da ödüllerin sahiplerini belirleyen en önemli kriterlerden biri videoların aldığı beğeniler olacak. Kullanıcılar, yükledikleri her ek uygun videoyla da +1 puan kazanabilecek.

Değerlendirme sonunda en yüksek beğeniye ulaşan 10 kişi, sıralamalarına göre farklı ödüllerin sahibi olacak.

ViDio’da kullanıcıları bekleyen ödüller şöyle:

ViDio’da kullanıcıları bekleyen ödüller şöyle:

  • 1. kişiye: PlayStation 5

  • 2. kişiye: Dyson saç şekillendirici

  • 3, 4 ve 5. kişilere: AirPods

  • 6, 7, 8, 9 ve 10. kişilere: JBL Bluetooth hoparlör

Kamera karşısına geçmek ya da uzun hazırlıklar yapmak zorunda olmadan içerik üretmeyi mümkün kılan ViDio’da, bir dakikalık video bile ödül kazanmak için ilk adım olabiliyor.

Sen de ViDio’da konunu seç, videonu çek, beğenileri topla ve 10 ödülden birini kazanma şansını yakala!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın