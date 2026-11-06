Onedio’da Vidio Çekerek PlayStation 5, Dyson Saç Şekillendirici ve Nicesini Kazanma Şansı!
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Onedio’nun video içerik platformu ViDio, kullanıcılarına çektikleri videolarla birbirinden farklı ödüller kazanma fırsatı sunuyor. ViDio’da en yüksek beğeniyi toplayan 10 kişi, PlayStation 5, Dyson saç şekillendirici, AirPods ve JBL Bluetooth hoparlör ödüllerinin sahibi olacak.
Bir dakikalık videoyla ödül kazanma şansı!
En yüksek beğeniyi toplayan 10 kişiye 10 ödül!
ViDio’da kullanıcıları bekleyen ödüller şöyle:
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