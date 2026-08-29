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Şener Üşümezsoy Bu Sefer de Spor Fuarında Soyundu: “Göğüsleri Çekmen Lazım Hasan”

Şener Üşümezsoy Bu Sefer de Spor Fuarında Soyundu: “Göğüsleri Çekmen Lazım Hasan”

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 17:57

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde gömleğini çıkarıp kaslarını sergilemesiyle gündem olmuştu. 76 yaşındaki profesör, o olayın üzerinden çok geçmeden bu kez spor fuarında yine aynı hareketi yaptı.

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Daha önce 25 Ağustos'ta Ödülünü Alırken Kas Şovu Yapmıştı

Daha önce 25 Ağustos'ta Ödülünü Alırken Kas Şovu Yapmıştı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 25 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki Sudatur Gemisi'nde düzenlenen Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde “Anti-Aging Gurusu” ödülüne layık görülmüştü. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Üşümezsoy, konuşması sırasında gömleğini çıkararak 76 yaşındaki fiziğini davetlilere göstermişti. 

Haftada üç gün spor yaptığını söyleyen Üşümezsoy, genç kalmanın sırrının kas kütlesini korumaktan geçtiğini savunarak “Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz” demişti. Üşümezsoy ayrıca gençlerin küçük yaşlardan itibaren antrenman yapması gerektiğini belirtmiş ve konuşmasını “Öleceğiz ama gene böyle genç olarak öleceğiz” sözleriyle noktalamıştı.

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Şener Hocanın Bir Önceki Kas Şovunu Buradan İzleyebilirsiniz 👇

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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