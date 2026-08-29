Şener Üşümezsoy Bu Sefer de Spor Fuarında Soyundu: “Göğüsleri Çekmen Lazım Hasan”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 25 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki Sudatur Gemisi'nde düzenlenen Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde “Anti-Aging Gurusu” ödülüne layık görülmüştü. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Üşümezsoy, konuşması sırasında gömleğini çıkararak 76 yaşındaki fiziğini davetlilere göstermişti.

Haftada üç gün spor yaptığını söyleyen Üşümezsoy, genç kalmanın sırrının kas kütlesini korumaktan geçtiğini savunarak “Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz” demişti. Üşümezsoy ayrıca gençlerin küçük yaşlardan itibaren antrenman yapması gerektiğini belirtmiş ve konuşmasını “Öleceğiz ama gene böyle genç olarak öleceğiz” sözleriyle noktalamıştı.