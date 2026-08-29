Şener Üşümezsoy Bu Sefer de Spor Fuarında Soyundu: “Göğüsleri Çekmen Lazım Hasan”

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde gömleğini çıkarıp kaslarını sergilemesiyle gündem olmuştu. 76 yaşındaki profesör, o olayın üzerinden çok geçmeden bu kez spor fuarında yine aynı hareketi yaptı.
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Daha önce 25 Ağustos'ta Ödülünü Alırken Kas Şovu Yapmıştı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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