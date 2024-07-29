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Sahilde Kazılan Çukurun İçine Girip Gömülmeyi Bekleyen Sevimli Kedi İzleyenlere Keyifli Anlar Yaşattı

Sahilde Kazılan Çukurun İçine Girip Gömülmeyi Bekleyen Sevimli Kedi İzleyenlere Keyifli Anlar Yaşattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 17:56

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi, sahilde açtığı çukurun içine kedinin girdiği anları kaydetti. Kedinin gömülme isteğini geri çevirmeyen kişi, keyifli görüntüler ortaya çıkardı. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişi sahilde kazdığı çukurun içine gelip yatan kedinin görüntüsünü kayda aldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişi sahilde kazdığı çukurun içine gelip yatan kedinin görüntüsünü kayda aldı.

Kedinin isteğini geri çevirmeyen adamın eğlenceli dakikaları büyük beğeni aldı. İşte o görüntüler; 📹

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