Sahilde Kazılan Çukurun İçine Girip Gömülmeyi Bekleyen Sevimli Kedi İzleyenlere Keyifli Anlar Yaşattı

Fatih Altaylı Sokak Hayvanları İçin “Evinde Beslesinler O Zaman” Diyenlere Cevap Verdi

Zabıta Ekiplerinden Kaçamayan Dilencinin Üzerinden 10 Bin 780 TL Çıktı

Galata Kulesi'nin Sokağında Korkutan Yangın: Dumanlar Her Yeri Kapladı!

Hayatını Kaybeden Kenan Işık'ın Ulaş Bardakçı Anısı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı Ters Köşe Erkeklere Olan İnancınızı Azaltacak