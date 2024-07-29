İstanbul'da Bir Kişi Ameliyattan Kaçıp E-5'te Önlükle Yürüdü

İstanbul Ataşehir'de yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs, ameliyattan kaçıp E-5 Karayolu üzerinde yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen bir süre yürümeye devam eden şahıs, ambulans ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.