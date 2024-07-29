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İstanbul'da Bir Kişi Ameliyattan Kaçıp E-5'te Önlükle Yürüdü

İstanbul'da Bir Kişi Ameliyattan Kaçıp E-5'te Önlükle Yürüdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 11:25

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İstanbul Ataşehir'de yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs, ameliyattan kaçıp E-5 Karayolu üzerinde yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen bir süre yürümeye devam eden şahıs, ambulans ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı. 

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Olay, dün Ataşehir E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde ameliyat önlüğü bulunan bir şahıs çevredeki araçların korna çalarak uyarıda bulunmasına rağmen tepki vermeden yolda yürüdü.

Olay, dün Ataşehir E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde ameliyat önlüğü bulunan bir şahıs çevredeki araçların korna çalarak uyarıda bulunmasına rağmen tepki vermeden yolda yürüdü.

Ameliyathane önlüğüyle yolda yürüyen şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ekipler yaralı adamı alarak hastaneye sevk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte görüntüler; 📹

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