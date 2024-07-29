İstanbul'da Bir Kişi Ameliyattan Kaçıp E-5'te Önlükle Yürüdü

İstanbul Ataşehir'de yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs, ameliyattan kaçıp E-5 Karayolu üzerinde yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen bir süre yürümeye devam eden şahıs, ambulans ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.
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Olay, dün Ataşehir E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde ameliyat önlüğü bulunan bir şahıs çevredeki araçların korna çalarak uyarıda bulunmasına rağmen tepki vermeden yolda yürüdü.
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Ameliyathane önlüğüyle yolda yürüyen şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ekipler yaralı adamı alarak hastaneye sevk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte görüntüler; 📹
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