Nevşehir'de Bir Garip İş Ortamı! İş Arkadaşını Ağzında Taşıdı

TikTok'ta 'erkanerrtas5050' isimli bir hesaptan paylaşılan video izleyenleri hayrete düşürdü. Kendisine 'Herkül' lakabını takan Ertaş, iş arkadaşlarından birini ağzıyla kaldırarak yürüdüğü anları kaydetti.
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Nevşehir'de bir kişi iş arkadaşını ağzında taşıdığı görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.
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Hiç bir yerden destek almadan 60-70 kilo ağırlıktaki bir kişiyi sehpanın üzerinden kaldıran adamın o anlarını izleyenler hayrete düştü. işte o görüntüler; 📹
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