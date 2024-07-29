Nevşehir'de Bir Garip İş Ortamı! İş Arkadaşını Ağzında Taşıdı

Aklımız Hala Yaşanamamış O İhtimalde: İçinizi Parçalayacak Türkiye-Hollanda Maçı Editi

Hayatını Kaybeden Kenan Işık'ın Ulaş Bardakçı Anısı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Sokağa Park Ettiği Ferrari'nin Kendi Kendine Hareket Ettiğini Gördü! Aracın İçine Atlayıp Durdurmaya Çalıştı