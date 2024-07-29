Hulusi Akar 'Mavi Vatan' Tartışmasında Ateş Püskürdü!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP'li Namık Tan'ın 2Mavi Vatan'la ilgili 'masal' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Akar, 'Ana Vatan, Gök Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan; Bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz ! Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum; Kimi denizlerde boğuldu, kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü!' ifadelerini kullandı.

Vekillerin itirazı üzerine yeniden kürsüye çıkan Akar, itiraz eden vekillere bağırdı.