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Hulusi Akar 'Mavi Vatan' Tartışmasında Ateş Püskürdü!

Hulusi Akar 'Mavi Vatan' Tartışmasında Ateş Püskürdü!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 16:19

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP'li Namık Tan'ın 2Mavi Vatan'la ilgili 'masal' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Akar, 'Ana Vatan, Gök Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan; Bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz ! Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum; Kimi denizlerde boğuldu, kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü!' ifadelerini kullandı.

Vekillerin itirazı üzerine yeniden kürsüye çıkan Akar, itiraz eden vekillere bağırdı.

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Geçtiğimiz günlerde TBMM'deki Somali tezkeresi görüşmelerinde 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili ' Masal' ifadesini kullanan CHP Istanbul Milletvekili Namık Tan'a tepkiler sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'deki Somali tezkeresi görüşmelerinde 'Mavi Vatan' kavramıyla ilgili ' Masal' ifadesini kullanan CHP Istanbul Milletvekili Namık Tan'a tepkiler sürüyor.

Son olarak bugün kürsüde konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Tan'ın açıklamalarına 'Ana Vatan, Gök Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan; Bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz ! Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum; Kimi denizlerde boğuldu, kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü!' ifadeleriyle yanıt verdi.

Son olarak bugün kürsüde konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Tan'ın açıklamalarına 'Ana Vatan, Gök Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan; Bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz ! Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum; Kimi denizlerde boğuldu, kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü!' ifadeleriyle yanıt verdi.

Kürsüden indikten sonra vekillerin itirazı üzerine yeniden kürsüye çıkan Akar, kendisini dinlemeyen vekillere 'Dinleyin bir dakika. Size söz verilmedi, dinleyin...' diyerek bağırdı. O anlarda Meclis'in tansiyonu yükseldi. İşte o görüntüler; 📹

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