Hırsızı Aracın Camına Sıkıştırıp Son Sürat Yoluna Devam Eden Sürücünün Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Brezilya'da bir araç sürücüsü, soygun girişimine uğradığı esnada hırsızı cama sıkıştırarak hızla ilerlemeye başladı. Hırsızın zor anları yoldan geçen başka bir arabadaki kişilerin cep telefonuna yansırken, konuyla ilgili Brezilya polisine herhangi bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Brezilya'da bir otomobil sürücüsü, soygun girişimine uğradığı esnada hırsızı cama sıkıştırıp gaza bastı. Sokakta son sürat ilerleyen araca tutunmaya çalışan hırsızın zor anları kameralara yansıdı.
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Olayla ilgili Brezilya polisine herhangi bir ihbar gelmediği öğrenilirken, araç sahibi ve hırsızın aramalarına devam edildiği bildirildi. Yoldan geçen araçtan kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 📹
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