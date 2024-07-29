Hırsızı Aracın Camına Sıkıştırıp Son Sürat Yoluna Devam Eden Sürücünün Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Brezilya'da bir araç sürücüsü, soygun girişimine uğradığı esnada hırsızı cama sıkıştırarak hızla ilerlemeye başladı. Hırsızın zor anları yoldan geçen başka bir arabadaki kişilerin cep telefonuna yansırken, konuyla ilgili Brezilya polisine herhangi bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.