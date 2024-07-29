Filenin Sultanları'nın Galibiyeti Sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Kaptan Eda Erdem'e Yerinde Tebrik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları'nın Hollanda karşılaşmasını tribünden izledi. Çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 Filenin Sultanları kazandı. İmamoğlu, karşılaşma sonrası kaptan Eda Erdem'e tebriklerini iletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Hollanda karşılaşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tribünden izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekişmeli geçen karşılaşma sonrası Filenin Sultanları'nın 3-2'lik galibiyetiyle tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, İmamoğlu çiftinden kaptan Eda Erdem'e tebrik geldi. Eda Erdem'in İmamoğlu'nun yanına gelirken 'Nasılsınız Ekrem başkanım.' dediği duyuldu. İşte o görüntüler; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bravo kızlar.
iyi ki reyiz gitmemiş.
gittiği her macı kaybettik 🤣🤣