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Filenin Sultanları'nın Galibiyeti Sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Kaptan Eda Erdem'e Yerinde Tebrik

Filenin Sultanları'nın Galibiyeti Sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Kaptan Eda Erdem'e Yerinde Tebrik

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 14:20

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları'nın Hollanda karşılaşmasını tribünden izledi. Çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 Filenin Sultanları kazandı. İmamoğlu, karşılaşma sonrası kaptan Eda Erdem'e tebriklerini iletti. 

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2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Hollanda karşılaşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tribünden izledi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Hollanda karşılaşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tribünden izledi.

Çekişmeli geçen karşılaşma sonrası Filenin Sultanları'nın 3-2'lik galibiyetiyle tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, İmamoğlu çiftinden kaptan Eda Erdem'e tebrik geldi. Eda Erdem'in İmamoğlu'nun yanına gelirken 'Nasılsınız Ekrem başkanım.' dediği duyuldu. İşte o görüntüler; 📹

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Gizem Yenikler

Bravo kızlar.

Art Mimari

iyi ki reyiz gitmemiş.

dünya

gittiği her macı kaybettik 🤣🤣