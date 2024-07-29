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Annesinin İlk Telefonunu Aldığı Çocuğun Mutluluk Gözyaşları Kameralara Yansıdı

Annesinin İlk Telefonunu Aldığı Çocuğun Mutluluk Gözyaşları Kameralara Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 13:24

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Annesinin ilk kez telefon aldığı çocuğun sevinci sosyal medyada gündem oldu. Paketleri açtıktan sonra annesine sarılıp ağlamaya başlayan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı.

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Oğlu için doğum günü hediyesi alan annenin poşetler içine gizlediği telefonu verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Oğlu için doğum günü hediyesi alan annenin poşetler içine gizlediği telefonu verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Açtığı poşetler arasında telefonu gören çocuk annesine sarılarak, mutluluk gözyaşları döktü. Hediyesini açan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı. İşte o görüntüler; 📹

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