Annesinin İlk Telefonunu Aldığı Çocuğun Mutluluk Gözyaşları Kameralara Yansıdı

Annesinin ilk kez telefon aldığı çocuğun sevinci sosyal medyada gündem oldu. Paketleri açtıktan sonra annesine sarılıp ağlamaya başlayan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı.
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Oğlu için doğum günü hediyesi alan annenin poşetler içine gizlediği telefonu verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Açtığı poşetler arasında telefonu gören çocuk annesine sarılarak, mutluluk gözyaşları döktü. Hediyesini açan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı. İşte o görüntüler; 📹
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