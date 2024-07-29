Sokağa Park Ettiği Ferrari'nin Kendi Kendine Hareket Ettiğini Gördü! Aracın İçine Atlayıp Durdurmaya Çalıştı

ABD'de Ferrari marka bir aracın içinde kimse bulunmadan geri geri şekilde sokakta ilerlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin durumu fark etmesi sonrası peşinden koşup, aracın içine atlayarak aracı durdurduğu görüldü.
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ABD'de sahibi tarafından park edildikten sonra kendi kendine hareket ederek sokakta geri geri ilerleyen Ferrari marka aracın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Aracın sahibinin durumu fark edip koştuğu gerilim dolu anlar başka bir araç sürücüsünün kameralarına yansıdı. Trafikte geri geri giden aracı durdurmak için içine atlayan sahibi, aracı son anda çarpmaktan kurtardı. İşte o anlar; 📹
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