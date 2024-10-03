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Romen Komedyenden Osmanlı İmparatorluğu Değerlendirmesi: "Bizim Tarihimizde Kötü Karakter Sizsiniz"

Romen Komedyenden Osmanlı İmparatorluğu Değerlendirmesi: "Bizim Tarihimizde Kötü Karakter Sizsiniz"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 12:36

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'Dragos' adıyla tanınan Romen komedyen, Osmanlı tarihçisi izleyicisiyle karşılaşınca ortaya renkli bir diyalog çıktı. İki ülkede anlatılan Osmanlı tarihinin farklı olduğunu söyleyen komedyen, 'Belki buna inanmayacaksın ama bizim tarihimizde kötü karakter sizsiniz.' dedi. 

Kendi tarihinde Osmanlı'nın katliamcı olduğunu söyleyen komedyen, 'Buraya geldiğimde ise bu insanların çok iyi organizasyon yaptığını gördüm ve dedim ki belki de Türkleri Avrupa'ya salmalıyız. Belki Osmanlı, Almanya'yı ele geçirseydi Holokost olmazdı. Söz vermeyeyim ama...' dedi. 

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Romen komedyen Dragos, bir gösterisinde Osmanlı 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi izleyicisiyle güldüren bir diyalog yaşadı. İki tarafa anlatılan tarihi bilgilerin farklılık gösterdiğini söyleyen Dragos, "Belki buna inanmayacaksın ama bizim tarihimizde kötü karakter sizsiniz." dedi.

Romen komedyen Dragos, bir gösterisinde Osmanlı 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi izleyicisiyle güldüren bir diyalog yaşadı. İki tarafa anlatılan tarihi bilgilerin farklılık gösterdiğini söyleyen Dragos, "Belki buna inanmayacaksın ama bizim tarihimizde kötü karakter sizsiniz." dedi.

Türkiye'ye gösteri yapmaya gelirken aklından bu düşüncelerin geçtiğini söyleyen Dragos, "Buraya geldiğimde ise bu insanların çok iyi organizasyon yaptığını gördüm ve dedim ki belki de Türkleri Avrupa'ya salmalıyız. Belki Osmanlı, Almanya'yı ele geçirseydi Holokost olmazdı. Söz vermeyeyim ama..." dedi.

Türkiye'ye gösteri yapmaya gelirken aklından bu düşüncelerin geçtiğini söyleyen Dragos, "Buraya geldiğimde ise bu insanların çok iyi organizasyon yaptığını gördüm ve dedim ki belki de Türkleri Avrupa'ya salmalıyız. Belki Osmanlı, Almanya'yı ele geçirseydi Holokost olmazdı. Söz vermeyeyim ama..." dedi.

 Dragos'un anlatımı izleyenleri kahkahaya boğdu. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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Handan Kargın

Valla sizin Kazıklı Voyvodanız, tüm dünyanın en kötü karakteri, onu napceniz ya? Ele, güne sallarken dönüp bir kendinize bakın??

Thistle

Herkes kendi açısından yazıyor tarihi. Mesela Orta Çağ bize göre 1453'te, Batı tarihçilerine göre de 1492'de bitmiştir.