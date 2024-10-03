Romen Komedyenden Osmanlı İmparatorluğu Değerlendirmesi: "Bizim Tarihimizde Kötü Karakter Sizsiniz"

'Dragos' adıyla tanınan Romen komedyen, Osmanlı tarihçisi izleyicisiyle karşılaşınca ortaya renkli bir diyalog çıktı. İki ülkede anlatılan Osmanlı tarihinin farklı olduğunu söyleyen komedyen, 'Belki buna inanmayacaksın ama bizim tarihimizde kötü karakter sizsiniz.' dedi.

Kendi tarihinde Osmanlı'nın katliamcı olduğunu söyleyen komedyen, 'Buraya geldiğimde ise bu insanların çok iyi organizasyon yaptığını gördüm ve dedim ki belki de Türkleri Avrupa'ya salmalıyız. Belki Osmanlı, Almanya'yı ele geçirseydi Holokost olmazdı. Söz vermeyeyim ama...' dedi.