Zenginlik Böyle Bir Şey mi? Bir Adam Kapı Seslerinden Gözleri Kapalı Arabalarını Tanımaya Çalıştı

Sosyal medyada her dönem farklı bir şey akıma dönüşüyor. Son dönemin modası ise hepimizin bildiği üzere 'zenginlik'. İnsanlar her daim, lüks ve şatafatlı yaşamlarını sergilemenin farklı yöntemlerini buluyor.
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Bir adam gözleri kapalı bir şekilde arabaların kapılarını kapattı ve çıkan sesten hangi araba olduğunu tahmin etmeye çalıştı.
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Adamın yaptığı zenginlik gösterisi izleyenlere derin derin iç geçirtirken yaptığı Tesla göndermesi de dikkat çekti.
İşte o video;
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